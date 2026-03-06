Des redevances fixées au “minimum possible’’ dans les marchés modernes

Les droits d’occupation fixés dans les nouveaux marchés modernes correspondent au ’’minimum possible’’. L’État a volontairement renoncé à répercuter sur les usagers les charges de construction et une partie des coûts réels, selon les explications du porte-parole du gouvernement.

Alors que des voix s’élèvent pour réclamer une baisse des redevances dans les nouveaux marchés modernes, le porte-parole du gouvernement a levé l’équivoque. « Ce que les occupants du marché paient aujourd’hui est à peine suffisant pour l’entretien. Le gouvernement ne leur demande pas de payer pour les charges de construction », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, vendredi 6 mars 2026, lors des échanges hebdomadaires avec les professionnels des médias.

Si la redevance moyenne pour les étals oscille entre 500 et 600 FCFA par jour, soit environ 18.000 FCFA par mois, ce tarif est très éloigné de la réalité selon le porte-parole du gouvernement. « Si on devait faire payer au juste prix, chacune serait autour de 50 000 FCFA le mois. Je vous le certifie, 48 000 FCFA. L’État a fait un effort substantiel en demandant le minimum possible », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Les tarifs actuels ont été fixés à la suite de concertation avec les acteurs eux-mêmes, selon le porte-parole du gouvernement. « Les prix fixés sont le minimum possible, raisonnable, et ils émanent de leur propre proposition (des commerçantes, NDLR) ».

Le porte-parole a également rappelé les rumeurs alarmistes qui avaient circulé au début des travaux. « Certains avaient même dit à ces mêmes dames : "Vous allez payer 200 000 ou 300 000 FCFA pour y être ; on va même exiger de vous le BEPC". À l’arrivée, vous avez vu qu’il n’en est rien. Les prix fixés sont les plus bas possibles ».

