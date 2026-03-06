vendredi, 6 mars 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Infrastructures marchandes au Bénin

Des redevances fixées au “minimum possible’’ dans les marchés modernes




Les droits d’occupation fixés dans les nouveaux marchés modernes correspondent au ’’minimum possible’’. L’État a volontairement renoncé à répercuter sur les usagers les charges de construction et une partie des coûts réels, selon les explications du porte-parole du gouvernement.

Alors que des voix s’élèvent pour réclamer une baisse des redevances dans les nouveaux marchés modernes, le porte-parole du gouvernement a levé l’équivoque. « Ce que les occupants du marché paient aujourd’hui est à peine suffisant pour l’entretien. Le gouvernement ne leur demande pas de payer pour les charges de construction », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, vendredi 6 mars 2026, lors des échanges hebdomadaires avec les professionnels des médias.

Si la redevance moyenne pour les étals oscille entre 500 et 600 FCFA par jour, soit environ 18.000 FCFA par mois, ce tarif est très éloigné de la réalité selon le porte-parole du gouvernement. « Si on devait faire payer au juste prix, chacune serait autour de 50 000 FCFA le mois. Je vous le certifie, 48 000 FCFA. L’État a fait un effort substantiel en demandant le minimum possible », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Les tarifs actuels ont été fixés à la suite de concertation avec les acteurs eux-mêmes, selon le porte-parole du gouvernement. « Les prix fixés sont le minimum possible, raisonnable, et ils émanent de leur propre proposition (des commerçantes, NDLR) ».

Le porte-parole a également rappelé les rumeurs alarmistes qui avaient circulé au début des travaux. « Certains avaient même dit à ces mêmes dames : "Vous allez payer 200 000 ou 300 000 FCFA pour y être ; on va même exiger de vous le BEPC". À l’arrivée, vous avez vu qu’il n’en est rien. Les prix fixés sont les plus bas possibles ».

M. M.

6 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




