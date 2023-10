Des recommandations pour dynamiser le système de prévention de la fraude fiscale

Le colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale a pris fin, vendredi 13 octobre 2023 à Cotonou, par de « riches contributions » des praticiens et théoriciens de la fiscalité pour renforcer le système de prévention de la fraude fiscale.

Après deux journées de « partage de connaissances et d’expériences » entre experts fiscalistes venus d’horizons divers, le rideau est tombé au colloque scientifique sur " la prévention de la fraude fiscale", vendredi 13 octobre 2023 au Palais des congrès de Cotonou.

Des échanges et débats intellectuels, il ressort que la fraude fiscale est un phénomène multi formes qui a des conséquences graves aussi bien pour les finances publiques que pour l’économie et la société dans son ensemble. C’est la raison pour laquelle les États luttent contre la fraude fiscale.

A l’issue des travaux, Nicolas Yènoussi, Directeur général des Impôts, a salué la « brillante participation » des praticiens et théoriciens de la fiscalité.

Le DGI s’est réjoui de ce que « les travaux du colloque ont permis non seulement de faire un point sur les avancées en matière de prévention de la fraude fiscale mais aussi et surtout de mettre en exergue les nouvelles opportunités notamment l’analyse des données et l’intelligence artificielle qu’offrent les technologies de l’information et de la communication pour lutter contre ce fléau ».

Selon les participants au colloque, la prévention de la fraude fiscale doit reposer sur une « approche multidisciplinaire et participative impliquant l’administration fiscale, les contribuables, les professionnels du droit et les citoyens ».

« La coopération internationale est » également « indispensable pour lutter efficacement contre la fraude fiscale qui est un phénomène transnational ».

Si les TICs offrent l’opportunité d’accroître les recettes et d’administrer efficacement l’impôt, plusieurs défis restent toutefois à relever pour déployer leur plein potentiel.

Autres recommandations

Il s’agit notamment de la fracture numérique et du coût extrêmement lourd de la transformation digitale des administrations, selon le rapport du colloque présenté par Pélagie THEOUA-NDRI, Professeure titulaire à Bouaké.

La problématique de la fiscalisation du secteur informel ne peut être occultée du débat sur la prévention de la fraude fiscale. Les participants ont suggéré alors d’appréhender ce secteur grâce à des réformes technologiques adaptées et des mesures correctives. Au nombre de ces mesures, figurent la simplification des incitations fiscales aux MPME, le modèle du projet Assurance pour le renforcement du Capital Humain (ARCH) basé sur l’identification des personnes. Ce modèle est « proposé comme pouvant sous certaines conditions apporter une plus-value à la maîtrise des personnes exerçant des métiers difficilement fiscalisables ».

Il a été également recommandé, l’amélioration des textes ; le réexamen des conventions fiscales, instruments essentiels de lutte contre la double imposition ou la non double imposition, la fraude et l’évasion fiscales.

« Par ailleurs, comme l’a relevé le partage des expériences étrangères, il y a lieu de poursuivre la réflexion sur l’aménagement de la perception de l’impôt ou des sanctions dans une perspective de prévention de la fraude », a indiqué le rapport.

La motivation des personnels de l’administration fiscale par la performance et la reconnaissance officielle du travail bien fait a été soulevée lors des débats.

« Somme toute, les discussions ont permis de fructueux échanges sur des aspects importants de la prévention de la fraude avec des pistes de solutions intéressantes », a conclu Pélagie THEOUA-NDRI, Professeure titulaire à Bouaké, Rapporteur général au Colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale.

« Les recommandations de ce colloque seront d’une grande utilité pour le renforcement de notre dispositif préventif », a rassuré Nicolas Yènoussi, le Directeur général des impôts.

Il convient de renforcer les efforts que fournit le Bénin depuis quelques années pour lutter contre la fraude fiscale, a reconnu le DGI.

Il faut noter que les questions clés liées à la restructuration des systèmes fiscaux pour plus de justice fiscale en vue du renforcement du consentement à l’impôt ; l’épineuse problématique des facultés contributives dans le contexte de l’imposition multiple des revenus et la nécessité de créer la citoyenneté fiscale pour renforcer l’assentiment à l’impôt n’ont pas été abordées au colloque.

Le colloque scientifique sur la prévention de la fraude fiscale s’est tenue du jeudi 12 au vendredi 13 octobre 2023 au Palais des congrès de Cotonou. Il a été initié conjointement par le Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Administration des Finances (CERAF), la Société Ouest-Afrique des Finances Publiques (SOAFiP) et la Direction Générale des Impôts (DGI).

