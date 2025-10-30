Des recommandations pour améliorer la santé sexuelle et reproductive

Réunis à Cotonou dans le cadre du Colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive (CIAS-SSR), des jeunes venus de 13 pays ont fait des recommandations pour une meilleure santé sexuelle et reproductive en Afrique. Les assises ouvertes mardi 28 octobre 2025, se sont achevées ce mercredi 29 octobre.

Cotonou, la capitale économique du Bénin a accueilli le Colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive. Les échanges riches et inspirants ont mobilisé pendant deux jours, les professionnels de la santé, les chercheurs, les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers autour d’un objectif commun : Améliorer la santé sexuelle et reproductive en Afrique à travers des approches innovantes et fondées sur les preuves, contribuant ainsi à la réalisation des ODD 3 et 5. Les assises ont été également l’occasion pour les participants, de partager leurs connaissances et expériences, de renforcer les capacités, de mobiliser les ressources et les engagements pour la transformation durable de la SSR sur le continent.

La présidente du Conseil d’administration de l’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF), Alexandrine CODJOVI ANTONIO a félicité les jeunes participants pour la qualité et la richesse des débats menés lors des différentes sessions. Au nom de l’ABPF, elle a exprimé sa gratitude au gouvernement du Bénin et aux structures co-organisatrices du colloque qui pour elle, ne doit en aucun cas être perçu comme la fin d’un événement, mais plutôt, « le point de départ décisif d’une nouvelle phase d’action ». « Si nous avons eu l’audace de faire des choix pendant ces journées, ils nous incombent désormais d’avoir la persévérance de les implémenter sur le terrain, même face à l’adversité et au contexte changeant de la coopération internationale. Continuons donc de mobiliser les financements avec conviction et de plaider inlassablement pour l’intégration pleine et entière des droits de la santé sexuelle et reproductive dans toutes les politiques et développements », a exhorté la présidente du Conseil d’administration de l’ABPF.

Avant de clôturer les travaux du colloque, le secrétaire général du ministère de la santé, Ali IMOROU BAH CHABI, a promis transmettre « fidèlement » les recommandations formulées au ministre de la santé. Dans son intervention, il a mis l’accent sur quelques recommandations. Il s’agit de :

– la recommandation sur la nécessité de renforcer la vulgarisation des lois élargissant les conditions d’accès à l’avortement sécurisé et celle portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes, et de la protection de la femme en République du Bénin ;

– le renforcement des capacités des ressources humaines ;

– le renforcement des équipements et une meilleure organisation des services de santé sexuelle et reproductive ; et

– la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire au Bénin et la santé communautaire.

Pour chacun de ces thèmes, le secrétaire général a recommandé aux comités scientifiques d’élaborer des notes de politique basées sur des données scientifiques, et sur ce qui marche ailleurs. « Collectivement, nous travaillerons à traduire les recommandations de ce colloque en actions concrètes et à garantir que chaque avancée scientifique bénéficie aux populations sans discrimination », a exhorté Ali IMOROU BAH CHABI.

« Droits et santé sexuelle et reproductive : accélérer les progrès vers l’atteinte des ODD 2030 en Afrique », c’est le thème principal du colloque auquel ont pris part, 361 jeunes venus de 13 pays à savoir le Bénin, Belgique, le Burkina Faso, le Cameroun, le Canada, la France, la Guinée, le Mali, le Niger, la RDC, le Rwanda, le Sénégal. Il a été conjointement par l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) et l’Agence belge de développement (Enabel), en partenariat avec plusieurs organisations nationales et internationales, ce colloque réunit chercheurs, experts en santé, jeunes leaders, partenaires techniques et financiers.

