Des réalisations concrètes du Japon au Bénin

Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement socio-économique du Bénin à travers une série de projets. L’Ambassade du Japon à Cotonou, a organisé le 19 décembre 2025, une visite de terrain pour les journalistes béninois afin de leur permettre de découvrir concrètement l’impact de ces initiatives dans le pays.

Au Collège d’Enseignement Général (CEG) d’Okoun-Semè, dans la commune de Sèmè-Podji, le Japon a financé à hauteur de 41 729 360 FCFA, la construction et l’équipement de quatre nouvelles salles de classe. Ces infrastructures ont amélioré sensiblement les conditions d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants selon le Directeur du collège.

La visite des journalistes s’est poursuivie sur le campus de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et du Sport (INJEPS) à Djavi, commune d’Adjarra, où le Japon finance la construction d’un gymnase de judo dans le cadre de son initiative « Sport for Tomorrow ». Avec un budget de plus de 45 millions de FCFA, ce projet permettra de former davantage d’étudiants, de renforcer les compétences des encadreurs sportifs et de promouvoir le développement du judo au Bénin.

La coopération entre le Japon et le Bénin, c’est aussi dans le domaine des infrastructures routières. Au carrefour Vêdoko, dans la ville de Cotonou, un échangeur est en cours de construction. D’un coût global de 4,71 milliards de yens japonais, soit environ 15,28 milliards de FCFA, ce projet, dont le lancement officiel des travaux a eu lieu le 28 octobre dernier, est financé sous forme de don du Japon. Ces travaux visent à fluidifier la circulation routière, améliorer la mobilité urbaine et renforcer l’activité économique dans la capitale et ses environs. S.E.M. UEZONO Hideki, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Bénin dans sa trajectoire de développement socio-économique.

