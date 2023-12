Des projets en cours pour améliorer l’attractivité de la destination Bénin

Le président Patrice Talon s’est réjoui de la nouvelle dynamique qui s’installe au Bénin grâce à la mise en œuvre des projets dans le secteur du Tourisme, de la Culture et des Arts. C’est lors de son discours sur l’état de la Nation, ce jeudi 21 décembre 2023 à l’Assemblée nationale.

Dans sa vision de faire du Bénin une destination de référence en Afrique de l’Ouest, le gouvernement de Patrice Talon mène plusieurs projets dans le secteur du Tourisme, de la Culture et des Arts. Selon le Chef de l’Etat, « chacun voit, qu’il soit sur le territoire national ou en dehors, qu’une dynamique nouvelle s’installe ». « Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus », s’est-il réjoui. A en croire le président Patrice Talon, il en sera davantage ainsi avec les réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours, les musées en construction, les infrastructures de toutes sortes dont les travaux ont démarré et qui vont définitivement donner une identité forte au secteur.

Au titre des projets, il cite le Quartier culturel et créatif de Cotonou. « Ecosystème de création et de services artistiques, il fera de Cotonou le hub de la scène artistique contemporaine africaine en la positionnant comme une ville créative, centre névralgique d’une économie de l’art incontournable sur la carte du circuit artistique international », a-t-il déclaré.

Le visiteur, poursuit Patrice Talon, verra entre autres se côtoyer dans cet écrin, le Musée d’art contemporain de Cotonou, l’institut franco-béninois, le nouveau village artisanal, des ateliers et résidences d’artistes, des salles de cinéma, de bowling et de jeux vidéo, l’Aréna plateforme multifonctionnelle de 7000 places, de classe mondiale, pouvant accueillir différents types d’événements sportifs, des concerts, des congrès, des événements de divertissement et des festivals, etc. « Au-delà de la satisfaction de nos besoins propres, ces installations amélioreront considérablement l’attractivité de la destination Bénin », a-t-il ajouté.

Akpédjé Ayosso

21 décembre 2023 par