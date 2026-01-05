L’ancien siège de la CENA rasé pour des projets d’aménagement

Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) à Ganhi. Après le déménagement de l’institution, les bâtiments ont été complètement rasés.

Le gouvernement béninois poursuit sa dynamique de modernisation urbaine dans la ville de Cotonou. À Ganhi, l’ancien site de la CENA va accueillir de nouveaux projets d’aménagements. La CENA a déménagé de son site de Ganhi fin novembre pour s’installer dans les locaux de l’ex-INFOSEC, à côté du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et de la Société de Radio Télévision du Bénin. À la suite de ce déménagement, les bâtiments de l’ancien site ont été entièrement démolis.

Les projets d’aménagements vont contribuer à améliorer la mobilité, l’esthétique urbaine et l’attractivité de Ganhi. Ces nouveaux projets s’ajoutent aux nombreuses initiatives déjà mises en œuvre par le gouvernement pour transformer durablement le visage de Cotonou, notamment à travers la réhabilitation des voies et la création d’espaces publics modernes.

