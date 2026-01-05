lundi, 5 janvier 2026 -

832 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Cadre de vie

L’ancien siège de la CENA rasé pour des projets d’aménagement




Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) à Ganhi. Après le déménagement de l’institution, les bâtiments ont été complètement rasés.

Le gouvernement béninois poursuit sa dynamique de modernisation urbaine dans la ville de Cotonou. À Ganhi, l’ancien site de la CENA va accueillir de nouveaux projets d’aménagements. La CENA a déménagé de son site de Ganhi fin novembre pour s’installer dans les locaux de l’ex-INFOSEC, à côté du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération et de la Société de Radio Télévision du Bénin. À la suite de ce déménagement, les bâtiments de l’ancien site ont été entièrement démolis.

Les projets d’aménagements vont contribuer à améliorer la mobilité, l’esthétique urbaine et l’attractivité de Ganhi. Ces nouveaux projets s’ajoutent aux nombreuses initiatives déjà mises en œuvre par le gouvernement pour transformer durablement le visage de Cotonou, notamment à travers la réhabilitation des voies et la création d’espaces publics modernes.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Liste des pièces pour voter au Bénin


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a publié la liste des pièces permettant aux (…)
Lire la suite

Dieudonné D. Tévoèdjrè, l’Homme de l’année 2025


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’une des personnalités ayant marqué l’année 2025 au Bénin, est le (…)
Lire la suite

21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur (…)
Lire la suite

L’Ambassade du Bénin au Niger fermée dès le 5 janvier


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassade du Bénin au Niger cessera ses activités à compter du 05 (…)
Lire la suite

Davido à Ouidah pour Vodun Days 2026


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star nigériane Davido est attendue au concert du 8 janvier 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme détaillé des Vodun Days


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier, la ville de Ouidah accueille l’édition 2026 des (…)
Lire la suite

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Lire la suite

L’usage des drones strictement réglementé


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des Vodun Days 2026, prévus à Ouidah, les autorités (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle lance la formation de ses délégués électoraux


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour constitutionnelle a lancé, ce lundi 29 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage (…)


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

La formation des délégués de la Cour constitutionnelle démarre ce lundi


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour (…)
Lire la suite

Voici la liste des Coordonnateurs d’arrondissement et de zone de la CENA


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique, à (…)
Lire la suite

Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de (…)
Lire la suite

Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM


26 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
Lire la suite

4 villages desservis en eau potable à Bétérou


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
Lire la suite

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Lire la suite

5 villages de Lalo alimentés en eau potable


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la (…)
Lire la suite

Voici le programme d’animation des Places à Ouidah


24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires