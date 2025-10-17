Des produits locaux exposés à la place de l’Etoile Rouge (Cotonou)

La 6ème édition du « Mois du Consommons Local » est ouverte au Bénin. La Ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, a procédé, mercredi 15 octobre 2025, à la Place de l’Étoile Rouge à Cotonou, au lancement officiel du Marché National d’exposition-vente des produits locaux.

Des produits agroalimentaires, textiles, cosmétiques, artisanaux et bien d’autres sont exposés à la Place de l’Étoile Rouge à Cotonou. Cette exposition qui se tient dans le cadre de la 6e édition du « Mois du Consommons Local » rassemble des dizaines d’entreprises, artisans, coopératives et producteurs.

Organisé chaque année, le Mois du Consommons Local, promeut les produits et le savoir-faire des pays, notamment au Bénin et dans la zone UEMOA, en stimulant la consommation locale et en soutenant le développement des entreprises locales. Consommer local est un acte économique, nutritionnel et patriotique selon la directrice pays de GAIN Bénin, Françoise Sayi. « Consommer local permettra de dynamiser l’économie béninoise afin d’accroître les revenus des Béninoises et des Béninois », a déclaré la Cheffe de la Coopération Suisse au Bénin, Gabriella Spirli.

Selon la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman, le Mois du Consommons local est devenu en 6 ans, un « véritable mouvement national, un cri du cœur pour la fierté du ‘’Made in Benin’’ ». « Ce marché national n’est pas un marché comme les autres. C’est vraiment une vitrine de notre savoir-faire, de notre potentiel, qui ouvre ses portes », a-t-elle déclaré. Les produits exposés à la Place de l’Etoile Rouge sont 100 % Made in Bénin. Il est prévu entre autres des animations, des séances de dégustations et des échanges professionnels.

