Des produits de la SOBEBRA nominés au concours Monde Sélection à Bruxelles

Plusieurs produits de la Société béninoise des boissons rafraichissantes (SOBEBRA) ont été nominés à l’édition 2022 de ‘’Monde sélection’’, un concours international organisé à Bruxelles en Belgique. Le directeur commercial et marketing de la SOBEBRA, Didier Yao et le directeur des relations extérieures, Rodolphe Adanzounon, ont informé le public dans la matinée du mercredi 16 août 2023 au cours d’une conférence de presse à la direction général de la SOBEBRA.

La Béninoise, la Pils, le Youki Pamplemousse et le Youki Cocktail nominés à un concours international sur la qualité. Ces différents produits de la SOBEBRA (grand format ‘’65cl’’, et petit format ‘’33cl’’) ont satisfait avec de bons points, tous les critères de ‘’Monde sélection’’, un organisme international basé à Bruxelles en Belgique.

Le directeur commercial et marketing de la SOBEBRA a évoqué les principaux critères qui ont permis à ces produits de remporter le maximum de points. Il s’agit de l’odeur, du goût, de l’arrière-goût, de l’emballage, et de l’aspect. Selon Didier Yao, la SOBEBRA avec ses 17 marques et les 56 références, a décidé de participer à ce concours avec ces produits parce que la Béninoise reste une « marque iconique du Bénin ». C’est la marque la plus consommée avec 40% des volumes, et une production journalière estimée à un million de bouteilles, a-t-il informé. A l’en croire, après la Béninoise, c’est la Pils qui arrive en 2e position dans la catégorie des bières.

Au niveau des boissons gazeuses, la famille Youki représente 60% des volumes, a poursuivi le directeur commercial et marketing, convaincu que ces produits sont fortement appréciés par la population béninoise. Pour Didier Yao, c’est un grand avantage pour une brasserie située au Bénin d’être éligible à cette évaluation faite en Europe avec 80 experts de divers horizons sur la base de 25 critères qualitatifs. « C’est la preuve qu’au Bénin, on peut faire des produits qui rivalisent avec des produits européens », s’est-il réjoui rassurant que sur les lignes de la SOBEBRA, une bouteille qui sort, est une bouteille qui fait pratiquement 150 contrôles qualité.

Une constance dans la qualité

La SOBEBRA grâce à la bière Béninoise remporte ce prix depuis 2017. Cette constance dans la qualité selon le directeur des relations extérieures, est le résultat de l’effort permanent d’investissement et de modernisation. « Quand on parle de la constance dans la qualité, c’est que l’outil industriel a été modernisé, un effort permanent d’investissement pour la modernisation de l’outil industriel a été fait depuis plus d’une décennie », a confié Rodolphe Adanzounon. Cette constance témoigne également selon lui, du sérieux et de l’engagement de tout le personnel pour la qualité des produits dans le but de satisfaire les consommateurs.

A propos de ‘’Monde sélection’’

‘’Monde sélection’’ est un organisme indépendant à caractère privé créé en 1961 à Bruxelles en Belgique. Le but du concours est de décerner à tous les produits agroalimentaires, le label de qualité à l’issu d’une sélection. L’objectif du concours est de donner un gage de sureté, et de qualité aux consommateurs sur la base des 05 principaux critères.

