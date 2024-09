Des prières et des rituels organisés pour conjurer le mauvais sort à Sèmè-Kraké

Ce lundi 23 septembre 2024, cela fait exactement un an que la localité de Sèmè-Kraké, dans la commune de Sèmè-Kpodji, a vécu le théâtre douloureux de l’incendie d’un entrepôt d’essence de contrebande ayant occasionné plusieurs morts. Samedi 21 septembre dernier, têtes couronnées et autorités à divers niveaux ont organisé des prières et rituels pour conjurer le mauvais sort, et éviter la survenance de tels évènements dans la localité et partout ailleurs au Bénin.

Le drame de Sèmè-Kraké en 2023, on s’en souvient encore. L’incendie d’un entrepôt de stockage d’essence de contrebande communément appelé ‘’kpayo’’ a fait des dizaines de morts le 23 septembre 2023. Sous la houlette du roi de Sèmè-Kraké, des rituels et des prières ont été organisés, ce samedi 21 septembre 2024, pour le repos des âmes des victimes.

Sa majesté, Gbèzé Houéton Ahoumbè avait à ses côtés pour les cérémonies, le roi de Porto-Novo, sa majesté Dè Kpodagba Lokpon 8, Signon, roi central de la Vallée de l’Ouémé et plusieurs autres dignitaires.

Jonas Gbènamèto, maire de la commune de Sèmè-Kpodji et Alfred Toyétonmey, chef de l’arrondissement de Tohouè, ont rehaussé la cérémonie de leur présence.

Selon le roi de Sèmè-Kraké, depuis le 23 septembre 2023 que la localité a été frappée par ce drame, aucun rituel n’a été organisé pour le repos des âmes des victimes. « Nous pensons fermement qu’après ces rituels, il y aura un changement positif à Kraké, à Sèmè-Podji et au Bénin […] », a souhaité Gbèzé Houéton Ahoumbè.

Les têtes couronnées au cours des cérémonies ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement pour sa promptitude lors de ces évènements douloureux, et pour la prise en charge gratuite des patients.

