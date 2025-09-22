Des postes de l’ANIP installés dans les hôpitaux

Dans le but de rapprocher ses services des citoyens et de faciliter les démarches d’identification, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a installé des postes dans plusieurs centres de santé.

L’ANIP simplifie l’accès à des prestations essentielles, notamment dans des zones à forte affluence. Les usagers peuvent désormais dans certains centres de santé, procéder à l’enregistrement des naissances ; l’enrôlement au Registre National des Personnes Physiques (RAVIP) ; la mise à jour de numéro de téléphone, de photo et de signature.

Les postes ANIP ont été déployés dans des centres hospitaliers majeurs répartis sur l’ensemble du territoire, pour toucher le maximum de populations. Les sites concernés sont : le Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou la Maternité Lagune à Cotonou ; le centre de santé Kowégbo ; l’Hôpital départemental de Porto-Novo ; l’Hôpital de zone d’Abomey-Calavi ; l’Hôpital départemental du Zou à Goho ; l’Hôpital départemental de Parakou ; l’Hôpital de zone de Natitingou ; l’Hôpital Ordre de Malte de Djougou et le Centre Hospitalier Départemental de Lokossa.

Depuis quelques jours, l’ANIP a déployé ses agents dans plusieurs arrondissements du Plateau, Littoral, Atlantique etc. Ce rapprochement administratif, notamment dans les maternités et hôpitaux, facilitera l’enregistrement immédiat des naissances et garantira une meilleure couverture de l’identité civile sur tout le territoire.

A.A.A

