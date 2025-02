Des pompiers français annoncés au Bénin pour une formation aux premiers secours

Une équipe de pompiers de la caserne de Boussay (France) est annoncée au Bénin pour une mission de formation aux premiers secours. L’équipe accompagnée de deux membres de l’association Amitié Sud Loire Bénin, va se rendre à Adjohoun, dans le département de l’Ouémé pour former des élèves et des enseignants sur les gestes de secours.

Du 15 au 29 mars 2025, 500 élèves et enseignants pourront bénéficier d’un apprentissage essentiel pour la prévention de la sécurité. La formation qui s’inscrit dans le cadre des actions humanitaires de l’association Amitié Sud Loire Bénin, sera assurée par des pompiers de la caserne de Boussay.

La Marina informe que les participants vont renforcer leurs capacités dans des exercices de réanimation cardio-pulmonaire, gestion des hémorragies, conduite à tenir face à une personne inconsciente ou lors d’accidents domestiques.

Cette formation qui pourrait être renouvelée d’ici trois à ans selon le site d’informations, permet de renforcer les capacités des apprenants et de leurs encadreurs à mieux agir en cas d’accidents, et secourir les populations.

F. A. A.

24 février 2025 par ,