Des pompes à essence mises sous scellés à Comé et Lokossa

Plusieurs pompes à essence ont été mises sous scellés par une équipe de l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) lors d’une opération surprise de contrôle menée lundi 11 août 2025, dans les communes de Comé et de Lokossa, dans le département du Mono.

Afin de s’assurer de la conformité des pompes à essence et protéger les consommateurs, l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité a déployé une équipe dans les communes de Comé et de Lokossa, le lundi 11 août 2025, pour une opération de contrôle.

Les tests de litrage effectués au cours de l’opération conduite par Eurielle Akindes, ont révélé la non-conformité de plusieurs pompes qui délivreraient moins de carburant que la quantité affichée. Ces pompes défaillantes ont immédiatement été mises sous scellés pour empêcher la poursuite des ventes frauduleuses, et les gérants soumis au paiement des amendes.

Ces contrôles réguliers selon la direction générale de l’ANM, vont se poursuivre pour s’assurer que les consommateurs reçoivent la bonne quantité de carburant.

