Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM

L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle qualité (ANM) a mené, le 24 décembre 2025, des contrôles inopinés dans plusieurs stations-service à Cotonou et Abomey-Calavi.

Des vérifications ont été faites sur le litrage des pompes utilisées pour la distribution de carburant dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi le 24 décembre 2025.

Selon les constats effectués par les agents de contrôle, certaines installations délivraient des volumes inférieurs aux quantités affichées.

Les pompes concernées ont été mises sous scellés, en application de la réglementation béninoise en matière de métrologie. Les responsables des stations concernées ont été convoqués afin de s’expliquer sur les manquements relevés.

Ces interventions s’inscrivent dans une série de descentes engagées par l’ANM sur l’ensemble du territoire national.

Elles font suite à des réclamations de consommateurs adressées à l’agence.

