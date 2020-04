Des policiers seront punis avec la dernière rigueur

Les agents en uniforme qui ont matraqué un conducteur de taxi moto et sa cliente dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux sont identifiés. Ils seront punis avec la dernière rigueur, selon la hiérarchie policière.

Dans une vidéo publiée mercredi sur les réseaux sociaux, on voit des agents en uniforme donnant des coups de matraque à deux citoyens : un conducteur de taxi moto et sa cliente. Cette dernière ne s’était pas protégée avec un masque facial. « C’est assez indigne et écœurant de voir des fonctionnaires de la Police républicaine dans cette posture », a condamné le directeur général de la Police républicaine dans un communiqué.

« Ces fonctionnaires de police n’ont pas le droit de porter des coups aux citoyens », a ajouté Soumaila Yaya.

Déjà identifiés, les agents, « auteurs de cette inadmissible violence seront punis avec la dernière rigueur », promet le directeur général de la Police républicaine.

30 avril 2020 par