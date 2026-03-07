Des policiers retraités d’office soutiennent Wadagni

Un collectif de fonctionnaires de la Police républicaine mis à la retraite d’office en 2024 a exprimé, samedi 7 mars 2026, son soutien aux réformes du président Patrice Talon et à la candidature du ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, à la présidentielle du 12 avril prochain.

Réunis à Cotonou, des anciens policiers mis à la retraite d’office ont expliqué avoir transformé « une épreuve douloureuse » en adhésion à la vision du chef de l’État, saluant les transformations engagées au Bénin depuis près d’une décennie.

Dans une déclaration publique, ils affirment vouloir « se rallier à cette vision noble de construction et de rayonnement du Bénin », impulsée par Patrice Talon.

« Ce qui semblait être une fin est devenu une opportunité : celle de l’auto-emploi, de l’innovation et de la reconversion professionnelle », indique le collectif, évoquant les parcours d’anciens agents devenus consultants, entrepreneurs ou formateurs.

Un bilan des réformes salué

Les signataires estiment que les réformes engagées depuis 2016 ont profondément modifié le visage du Bénin, citant la modernisation des infrastructures, les transformations administratives et les efforts de gouvernance. « Aujourd’hui, aucun Béninois de bonne foi ne peut dire que notre pays n’est pas désormais sur orbite. Le visage du Bénin a changé », affirment-ils.

Le collectif évoque notamment les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, l’amélioration des services publics et la mobilisation fiscale, mais aussi la montée en puissance du secteur touristique.

Les anciens policiers saluent particulièrement les évolutions dans le domaine sécuritaire, notamment la création de la Police républicaine et les investissements réalisés dans ce corps.

Selon eux, les recrutements d’agents, l’acquisition d’équipements et la formation spécialisée ont permis d’améliorer la couverture du territoire et l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité. « La police a aujourd’hui plus de moyens et projette une image nettement meilleure que toutes celles que nous avons connues durant notre carrière », renseigne la déclaration.

Soutien affiché à Romuald Wadagni

Dans la perspective de la présidentielle du 12 avril, le collectif dit soutenir la candidature du ministre d’État Romuald Wadagni, qu’il considère comme le mieux placé pour poursuivre les réformes.

« Son expérience, son expertise et son engagement constant aux côtés du président de la République en font un candidat crédible, sérieux et légitime », soutiennent les anciens policiers, le présentant comme « le seul capable de poursuivre cette dynamique ».

Les policiers retraités disent vouloir défendre « une vision et une volonté de servir », et se déclarent prêts à contribuer à la mobilisation électorale.

Le collectif affirme ainsi vouloir mettre ses compétences et ses réseaux au service de la continuité de l’action engagée depuis 2016, avec pour objectif « une adhésion massive de la population (…) dans les urnes à la fin de la journée du 12 avril 2026 ».

M. M.

7 mars 2026 par ,