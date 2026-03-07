samedi, 7 mars 2026 -

1319 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Présidentielle d’avril 2026

Des policiers retraités d’office soutiennent Wadagni




Un collectif de fonctionnaires de la Police républicaine mis à la retraite d’office en 2024 a exprimé, samedi 7 mars 2026, son soutien aux réformes du président Patrice Talon et à la candidature du ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, à la présidentielle du 12 avril prochain.

Réunis à Cotonou, des anciens policiers mis à la retraite d’office ont expliqué avoir transformé « une épreuve douloureuse » en adhésion à la vision du chef de l’État, saluant les transformations engagées au Bénin depuis près d’une décennie.

Dans une déclaration publique, ils affirment vouloir « se rallier à cette vision noble de construction et de rayonnement du Bénin », impulsée par Patrice Talon.

« Ce qui semblait être une fin est devenu une opportunité : celle de l’auto-emploi, de l’innovation et de la reconversion professionnelle », indique le collectif, évoquant les parcours d’anciens agents devenus consultants, entrepreneurs ou formateurs.

Un bilan des réformes salué

Les signataires estiment que les réformes engagées depuis 2016 ont profondément modifié le visage du Bénin, citant la modernisation des infrastructures, les transformations administratives et les efforts de gouvernance. « Aujourd’hui, aucun Béninois de bonne foi ne peut dire que notre pays n’est pas désormais sur orbite. Le visage du Bénin a changé », affirment-ils.

Le collectif évoque notamment les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption, l’amélioration des services publics et la mobilisation fiscale, mais aussi la montée en puissance du secteur touristique.

Les anciens policiers saluent particulièrement les évolutions dans le domaine sécuritaire, notamment la création de la Police républicaine et les investissements réalisés dans ce corps.

Selon eux, les recrutements d’agents, l’acquisition d’équipements et la formation spécialisée ont permis d’améliorer la couverture du territoire et l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité. « La police a aujourd’hui plus de moyens et projette une image nettement meilleure que toutes celles que nous avons connues durant notre carrière », renseigne la déclaration.

Soutien affiché à Romuald Wadagni

Dans la perspective de la présidentielle du 12 avril, le collectif dit soutenir la candidature du ministre d’État Romuald Wadagni, qu’il considère comme le mieux placé pour poursuivre les réformes.

« Son expérience, son expertise et son engagement constant aux côtés du président de la République en font un candidat crédible, sérieux et légitime », soutiennent les anciens policiers, le présentant comme « le seul capable de poursuivre cette dynamique ».

Les policiers retraités disent vouloir défendre « une vision et une volonté de servir », et se déclarent prêts à contribuer à la mobilisation électorale.

Le collectif affirme ainsi vouloir mettre ses compétences et ses réseaux au service de la continuité de l’action engagée depuis 2016, avec pour objectif « une adhésion massive de la population (…) dans les urnes à la fin de la journée du 12 avril 2026 ».
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Les nouveaux CA de Za-Kpota


7 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les nouveaux Chefs d’Arrondissement (CA) de la mandature 2026-2033 du (…)
Lire la suite

Liste des CA et présidents de commissions de Sakété et Ifangny


7 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le préfet du département du Plateau, Valère Sètonnougbo, a procédé à (…)
Lire la suite

Liste des CA et présidents des commissions de Djakotomey


7 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département du Couffo, Christophe (…)
Lire la suite

Liste des CA et Présidents des commissions permanentes d’Adjarra et (…)


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 6 mars 2026, le préfet du département de l’Ouémé, Marie (…)
Lire la suite

Voici les CA et Présidents de Commissions de Bembèrèkè


6 mars 2026 par Marc Mensah
Voici les Chefs d’Arrondissement (CA) et les présidents de Commissions (…)
Lire la suite

Liste des CA et présidents de commissions des mairies de Bopa, (…)


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le processus d’installation des chefs d’arrondissement (CA) et des (…)
Lire la suite

Romain Kiki nommé attaché de presse du président Djogbénou


6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou a nommé (…)
Lire la suite

Talon reçoit le rapport d’activités de la mandature transitoire du CES


5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 4 mars 2026, le (…)
Lire la suite

Voici les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Lire la suite

Voici la raison évoquée par Yayi pour quitter la présidence des Démocrates


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Depuis ce mardi 03 mars 2026, l’ex chef de l’Etat, Boni Yayi n’est plus (…)
Lire la suite

Boni Yayi et son fils Chabi abandonnent Les Démocrates


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La formation politique Les Démocrates (LD) vient de perdre ses têtes de (…)
Lire la suite

Ce que Djogbénou a dit aux nouveaux députés et maires UP-R


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), a effectué ce dimanche (…)
Lire la suite

Talon dans le Comité de campagne du duo Wadagni-Talata


24 février 2026 par Marc Mensah
À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la (…)
Lire la suite

Iréné Agossa nommé porte-parole de l’UP-R


24 février 2026 par Marc Mensah
La Direction Exécutive Nationale (DEN) de l’Union Progressiste le (…)
Lire la suite

Bertin Koovi quitte le BR après sa suspension


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’activiste politique, Bertin Koovi n’est plus membre du parti Bloc (…)
Lire la suite

Une délégation de NDI au domicile du Président Nicephore Soglo


22 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le premier Président du Renouveau Démocratique du Bénin, SEM. Nicéphore (…)
Lire la suite

Hounkpè propose le retour des boutiques témoins de l’ONASA


22 février 2026 par Marc Mensah
Le candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, propose de relancer les (…)
Lire la suite

National Democratic Institute fait le point de sa mission sur la (…)


20 février 2026 par Marc Mensah
Réunie à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou au terme d’une (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires