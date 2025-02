Les motos des policiers volés dans un commissariat

Le commissariat de police de Houègbo, dans la commune de Toffo a été cambriolé dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 février 2025. Des hors la loi y ont fait irruption, et emporté deux motocyclettes appartenant à des fonctionnaires de police.

Nos sources renseignent que dans le périmètre du commissariat où le vol a été orchestré, se trouvent la résidence du commissaire, le centre social, le bureau de l’arrondissement et plusieurs autres services administratifs. Mais contre toute attente, des hors la loi ont pu s’introduire et repartir sans que les agents en poste ne s’en aperçoivent. Une enquête est ouverte.

