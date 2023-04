Des policiers accusés d’extorsion de fonds à la barre

Le procès des trois policiers et d’un militaire accusés d’abus de fonction et extorsion de fonds s’est poursuivi ce jeudi 6 avril 2023, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Deuxième audience dans l’affaire abus de fonction et extorsion de fonds. Trois policiers dont l’ex-commissaire adjoint du commissariat d’Abomey-Calavi et un militaire sont poursuivis pour des faits d’« abus de fonction et extorsion de fonds » pour avoir soutiré dix-sept millions (17 000 000) FCFA à un cybercriminel après son interpellation.

A l’audience de ce jeudi, un agent de police a affirmé avoir posé ses actes sous l’ordre de son chef hiérarchique dans ce dossier. A l’en croire, 4 ordinateurs, des Smartphones, des routeurs et un véhicule ont été retrouvés lors des fouilles chez le présumé cybercriminel. Selon ‘’Banouto’’, l’agent de police a déclaré que le sac contenant les ordinateurs et autres a été pris par le commissaire. Sur la route pour aller au commissariat, il a reçu l’ordre du commissaire de remettre la clé du véhicule au propriétaire. Il aurait entendu le commissaire qui reprochait au militaire de l’avoir mis sur une fausse piste. A la barre, le second agent de police a confirmé les dires de son collègue. Le policer soutient qu’il n’a vu aucun billet de banque dans le sac. Le dossier a été renvoyé au 25 mai 2023. En détention depuis le 10 mars 2023, les trois officiers de police et le militaire retournent en prison.

A.A.A

