Des pistes pour l’essor des industries créatives au Bénin

Cotonou a accueilli du 22 au 23 décembre 2023 le Festival XL. Le festival s’est ouvert à L’Imprévu avec deux panels de discussion.

Initié par StudioZi qui organise depuis cinq (05) ans l’événement itinérant ZeChill, XL Festival a permis aux acteurs de l’écosystème des industries créatives de discuter de l’essor du secteur. C’est à travers le thème intitulé ‘’ La scène émergente des industries créatives au Bénin’’. Selon les panélistes-Driss Bengeloune, Co Fondateur du collectif Studio Zi ; Djiffa Tonato, Créateur de contenus ; Tania La Perle Ocre, Directrice artistique et créatrice de contenus- les industries créatives culturelles sont en pleine en expansion au Bénin. « Nous sommes dans une ère où la jeunesse est vraiment active. (…) Il y a plus d’émulation », a indiqué Djiffa Tonato. L’émulation est un terrain fertile pour la création de contenus, à en croire Driss Bengeloune. Mais il faut allier « professionnalisation » et « méthodologie » pour révéler le Bénin grâce aux industries créatrices et culturelles, a-t-il précisé. Des initiatives se mettent progressivement en place dans ce sens dont Sèmè City, la création de grandes écoles du design, des programmes de formation avec TV5 Monde, etc.

Selon les panélistes, l’avènement des réseaux sociaux a accéléré le développement des industries créatives culturelles.

La formation est très importante pour parvenir à une professionnalisation des acteurs des industries créatives culturelles, selon Tania La Perle Ocre. Pour cette créatrice de contenus vivant à Paris (France), les créateurs de contenus doivent travailler dans un esprit de cohésion et « faire en sorte de créer une communauté ». Il s’agira également de changer de paradigme. « Il faut qu’on puisse changer (…) notre manière de penser, (…) de travailler ensemble. C’est vraiment ça la base », a exhorté Driss Bengeloune, Co Fondateur du collectif Studio Zi. « En créant une communauté, on est sûr qu’un écosystème cohérent va se développer. Si un écosystème se développe, on pourra révéler le Bénin », a-t-il ajouté en citant en exemple Studio Zi qui organise le XL Festival.

Les échanges du deuxième panel tenus sur le thème : ‘’Vivre du DJing en Europe et en Afrique’’ ont permis de cerner l’importance des Dj pour l’industrie musicale. C’est avec Daddy Chulo-Dj, Jojo Sk-Dj et Djvbi-Dj.

Le journaliste et expert en communication, Servan Ahougnon a assuré la modération des Panels.

Le XL Festival est un événement célébrant la créativité béninoise. Il a été pensé par StudioZi qui organise depuis cinq (05) ans l’événement itinérant ZeChill.

XL Festival met en valeur mes codes de la culture urbaine locale, tout en donnant de la visibilité aux créatifs béninois et ) leur travail.

M. M.

26 décembre 2023 par ,