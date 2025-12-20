Des pétards saisis, un suspect arrêté

A l’approche des fêtes de fin d’année, la police béninoise renforce la lutte contre les nuisances sonores.

La Brigade de Protection du Littoral et de la Plage (BPLP) a saisi, jeudi 18 décembre 2025, une importante quantité de pétards.

Un individu a été interpellé, selon une source policière.

Cette action s’inscrit dans la lutte contre la pollution sonore, régulièrement dénoncée durant les périodes festives. La police rappelle que l’importation, la commercialisation et l’utilisation de pétards sont strictement interdites sur toute l’étendue du territoire national.

L’interdiction est prévue par l’arrêté interministériel du 16 février 2021. Elle est renforcée par un décret de mai 2022, qui classe les pétards parmi les sources de bruit illicites passibles de sanctions.

Au-delà des nuisances, l’usage de ces engins est jugé risqué dans le contexte sécuritaire actuel. Les détonations peuvent provoquer la panique et entretenir la confusion, selon la police.

M. M.

20 décembre 2025 par ,