Des perturbations aux robinets ce samedi 24 mai

Des perturbations dans la fourniture de l’eau potable seront enregistrées dans certains quartiers de Cotonou ce samedi 24 mai 2025. L’annonce a été faite à travers un communiqué de la Société nationale des eaux du Bénin en date du 21 mai 2025.

De 00 h 00 à 7 h 00 du matin ce samedi 24 mai 2025, certains quartiers de Cotonou vont enregistrer des baisses de pressions et d’arrêt possible de la fourniture de l’eau potable au robinet. C’est en raison des déplacements de réseaux d’eau de la SONEB pour le compte des travaux du projet Asphaltage et d’assainissement urbain en cours de réalisation sur le boulevard Saint-Michel.

Les quartiers concernés sont : Vodjè, Cadjehoun, Djomehountin, Cocotier, Haie vive, Zongo, Maromilitaire, Scoa Gbéto, Ganhi, Xwlacodji, Tokpahoho, Missèbo, Tokpa, Djidjé, Jéricho, Sainte Rita, Wloguèdè, Étoile Rouge, Gbégamey et environs. La SONEB invite les abonnés de ces zones à se constituer des réserves d’eau pour le samedi 24 mai 2025.

A.A.A

23 mai 2025 par ,