Des perturbations annoncées sur le réseau de la SBEE

Du mercredi 20 au mardi 26 août 2025, la fourniture de l’énergie électrique connaîtra des perturbations dans plusieurs villes du département de l’Alibori. La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), à travers un communiqué informe sa clientèle.

La Communauté électrique du Bénin (CEB), gestionnaire du réseau de transport va effectuer des travaux de maintenance sur les lignes 161 KV alimentant les postes de Kandi et de Malanville. En raison de ces travaux, la fourniture de l’énergie électrique connaitra des perturbations du mercredi 20 au mardi 26 août 2025 de 9h à 16h. Selon un communiqué de la SBEE, Malanville, Banikoara, Kandi, Gogounou, Segbana, Karimama, et environs sont les villes concernées.

L’objectif des travaux selon le communiqué, est de « corriger les anomalies observées ces derniers jours dans les localités citées afin de garantir un service de qualité à la clientèle ».

La SBEE, tout en exprimant ses excuses aux clients impactés par ces perturbations, les remercie pour de leur compréhension.

Pour toutes informations complémentaires, ils sont invités à contacter le Centre de relation clients au 7302 (appel gratuit), ou le +229 01 68 52 52 53 (Message WhatsApp uniquement).

F. A. A.

18 août 2025 par ,