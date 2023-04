Des perturbations annoncées dans la circulation dimanche à Cotonou

La circulation dans la ville de Cotonou sera perturbée le dimanche 30 avril 2023 sur plusieurs axes routiers. Et pour cause, la 2e édition du Marathon "Be the Best". Le maire Luc Atrokpo à travers un communiqué a informé les populations.

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille dimanche 30 avril 2023, la 2e édition du Marathon "Be the Best". En raison de cette activité sportive, la circulation sera perturbée sur divers axes routiers dès le petit matin à partir de 06h, jusqu’à à 16h. Le maire Luc Atrokpo à travers un communiqué a informé les habitants de Cotonou. Il a exhorté par la même occasion, les populations à sortir massivement soutenir les Marathons le long de leur parcours.

Le Marathon "Be the Best" est le 1er Marathon de la plus grande ville du Bénin. Il regroupe chaque année au moins 5000 amoureux de la course à pieds et de la marche de Cotonou et d’ailleurs dans le monde.

F. A. A.

