Des personnalités adressent un Manifeste aux autorités du pays

Des personnalités résidant au pays et de la diaspora viennent de créer un Collectif pour l’Ordre Démocratique et Républicain au Bénin (Coder-Bénin). Ce Collectif a organisé le vendredi 24 juillet 2020 un point de presse virtuel sur le Manifeste pour la restauration de l’ordre démocratique et républicain au Bénin.

Le Manifeste pour la restauration de l’ordre démocratique et républicain, adressé au Président de la République et aux Corps constitués de la Nation, a été présenté vendredi dernier au cours d’un point de presse virtuel.

Dans sa présentation, Mme Célestine Zanou a décrit un état des lieux désastreux de la situation politique nationale. Selon elle, l’initiative du Manifeste est une démarche citoyenne des personnalités soucieuses du présent et du futur du pays. Elle a mis l’accent sur leur détermination à agir pour l’intérêt national.

Selon Me Ousman Fatiou, le Manifeste est le fruit d’une inquiétude des Béninois d’ici et de la diaspora. L’avocat dénonce un net recul de la démocratie au Bénin au cours des quatre dernières années. ‹‹ Nous sommes passés d’un État de droit à un État de lois ››, déplore-t-il.

Me Fatiou évoque entre autres la restriction des libertés, la politisation du Conseil supérieur de la magistrature et une justice aux ordres.

‹‹ Nous vivons des moments difficiles pour la liberté de la presse ››, a avoué Charles Migan.

‹‹ Nous avons une justice des forts, des vainqueurs ››, fustige le juriste Nourou-Dine Saka Saley, qui déplore l’absence de l’opposition au niveau de l’Assemblée nationale.

Un Mémorandum pour une sortie de crise

Les signataires du Manifeste demandent au Président de la République d’œuvrer pour le retour des exilés et l’organisation d’une conférence citoyenne pour le retour à un vivre ensemble.

M. Chabi Patrick Mahamou est convaincu que le chef de l’État va saisir cette opportunité pour sortir par la grande porte.

Me Fatiou a expliqué que le Manifeste n’est pas anti Talon. ‹‹ Oui, Patrice Talon et le gouvernement travaillent. Mais nonobstant les bonnes actions, il a fait reculer le pays sur le plan démocratique ››, a-t-il conclu.

Coder-Bénin, selon ses initiateurs n’est pas un parti politique et n’a pas vocation à celà.

Le Manifeste de Coder-Bénin contient un Mémorandum de sortie de crise. Dans ce document, il est demandé au président de la République d’abroger les lois liberticides, le code électoral et la constitution révisée. Sans oublier de rétablir les exilés dans leurs droits.

Le point de presse virtuel de Coder-Bénin a été organisé depuis les États-Unis par l’Ambassadeur Omar Arouna et d’autres responsables du Collectif.

