Des parlementaires français à Cotonou en septembre

Dans le cadre du financement Muskoka, une mission de parlementaires français est annoncée à Cotonou à partir du lundi 15 septembre 2025. Le représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Bénin, Kouamé Jean Konan a rencontré à cet effet, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou.

Kouamé Jean Konan, représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé au cabinet du président de l’Assemblée nationale ce lundi 25 août 2025. Avec la délégation qu’il a conduite, il a scruté avec le chef du Parlement béninois, les efforts effectué par la représentation nationale pour soutenir le secteur de la santé, notamment l’allocation budgétaire affectée à ce secteur.

L’arrivée prochaine d’une mission de parlementaires français au Bénin dans le cadre du financement Muskoka, était également au menu des échanges. Selon le chef de délégation de l’OMS, le Bénin dans le cadre du financement Muskoka, reçoit environ 3 millions de dollars, adressés au ministère de la santé avec l’appui de l’OMS, l’UNFPA, l’UNICEF et l’ONU Femmes. La mission qui arrive dès le 15 septembre est composée de quatre parlementaires français qui vont séjourner dans le pays jusqu’au 19 septembre.

Mais avant leur arrivée, il était important d’après M. Konan, d’informer le président de l’Assemblée nationale. Ces parlementaires français selon le représentant de l’OMS, viendront dans le pays pour voir un peu la reddition des comptes, aller sur le terrain et constater comment les choses se passent.

Profitant de l’occasion de cette audience, le représentant résident de l’OMS a transmis au président Vlavonou, les salutations de son directeur régional, Mohamed Yakub Janabi, récemment élu pour les efforts consentis pour accroitre les ressources dans le secteur de la santé.

F. A. A.

26 août 2025 par ,