Des parkings anarchiques défient les autorités municipales

Les parkings anarchiques sont installés sur l’espace public dans la ville de Cotonou. Le phénomène s’observe également dans les rues secondaires. Un phénomène que les autorités municipales ont de la peine à gérer.

Rue de l’école primaire publique de Gbégamey dans le 11è arrondissement de Cotonou. Une dizaine de véhicules sont stationnés. L’affiche ‘’ A vendre’’ posée sur le pare-brise de chaque voiture renseigne qu’il s’agit d’un parc de vente de véhicules. Un parc installé sur l’espace public.

A l’angle droit de la rue se trouve un centre de lavage de voitures. L’entretien se fait dans le local réservé au centre. Les véhicules sont ensuite garés sur le terre-plein central devant le centre de lavage.

Les rues sous le pont de Fifadji dans le 9è arrondissement sont également occupées par un parc de vente de véhicules. Le parc abrite également un garage automobile qui offre des services de réparation, de peinture, et de tôlerie. Des boutiques servent de locaux au garage automobile mais les artisans mécaniciens interviennent sur les engins garés de part et d’autre sous le pont.

Trottoirs, bas-côtés de la route, terre-plein central des grandes artères de la ville de Cotonou sont ainsi occupés. Le passage est de plus en plus obstrué et la visibilité réduite dans les rues secondaires également à cause de la recolonisation de l’espace public par des parkings informels de véhicules.

Il y a quelques mois, la ville de Cotonou présentait tout autre visage avec les multiples opérations de déguerpissement opérées dans le cadre du programme d’urbanisation du gouvernement du président Talon.

Aujourd’hui, la capitale économique est confrontée à une nouvelle forme de recolonisation de l’espace public.

Un défi pour les autorités municipales.

M. M.

17 avril 2024 par ,