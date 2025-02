Des parcelles de la zone de Ganhi déclarées d’utilité publique

A Ganhi, une zone commerciale et administrative située à Cotonou, la capitale économique du Bénin, certains occupants seront contraints de céder leurs propriétés biens immeubles ou parcelles à l’Etat. La décision a été prise ce mercredi 19 février 2025, en Conseil des ministres.

Afin de parvenir à un aménagement total et convenable de la zone commerciale et administrative de Ganhi, le gouvernement a renouvelé les termes de références du décret n° 2021-588 du 10 novembre 2021, portant déclaration d’utilité publique du périmètre défini. La mise en œuvre de cette mesure selon le communiqué du Conseil des ministres, aura exceptionnellement pour effet, la libération définitive de certains terrains susceptibles d’abriter des projets d’utilité publique. Les propriétés impactées par la mesure de déclaration d’utilité publique selon le communiqué du gouvernement, ne seront pas toutes expropriées. « Seuls sont concernés par une expropriation définitive, certains terrains présentant des intérêts spécifiques parce que devant abriter des infrastructures prévues », renseigne le communiqué du conclave hebdomadaire de l’exécutif Béninois.

En effet, par décret n° 2001-289 du 08 août 2001, un plan spécial d’aménagement du périmètre de Ganhi, en tant que zone commerciale, a été approuvé en Conseil des ministres, et seules les infrastructures immobilières destinées à cette fin devraient désormais se trouver dans cet environnement. Ultérieurement, détaille le Conseil, le décret n° 2021-588 du 10 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique du périmètre défini a élargi l’affectation aux immeubles à usage administratif.

L’aire concernée selon le gouvernement, regorge « de maisons d’habitation mal entretenues, d’installations industrielles vétustes, d’immeubles abandonnés, inachevés, délabrés et totalement incommodes, compromettant ainsi la vocation à elle destinée ». Mieux, la zone indiquée abrite une cimenterie dont les activités sont « une source importante de pollution atmosphérique, compte tenu du trafic élevé de camions causant de sérieuses dégradations des rues avoisinantes ». D’où le renouvellement voulu par le gouvernement, des termes du décret n° 2021-588 du 10 novembre 2021, pour parvenir à un aménagement total et convenable de la zone.

F. A. A.

20 février 2025 par ,