Des ouvriers de SINOHYDRO en colère pour salaires impayés

Des employés sur les chantiers d’asphaltage à Parakou ont manifesté, dans la matinée de ce jeudi 11 septembre 2025, pour exiger le paiement de leurs salaires. Ils accusent l’entreprise chinoise Sinohydro et un sous-traitant local de ne les avoir pas payés depuis deux mois.

Rassemblés au carrefour Hubert Maga, devant les locaux de Sinohydro, ce jeudi 11 septembre, les travailleurs principalement des coffreurs, ferrailleurs et manœuvres de l’entreprise chinoise ont exprimé leur mécontentement dans le calme. Feux de bois, branchages et appareils usagés ont été utilisés pour bloquer symboliquement l’accès au site, a rapporté Fraternitefm.

Ces ouvriers, actifs notamment sur les sites de Damagourou et Banikani, affirment n’avoir perçu aucun salaire depuis juillet. L’un d’eux, prénommé Parfait, a pris la parole pour appeler les autorités à intervenir face à ce qu’il qualifie de situation d’injustice prolongée.

Aucune réaction n’a encore été enregistrée de la part de Sinohydro, de l’entreprise sous-traitante ou des autorités locales, selon la même source.

Les manifestants assurent qu’ils poursuivront leur mobilisation tant qu’ils resteront impayés.

M. M.

11 septembre 2025 par ,