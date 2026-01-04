dimanche, 4 janvier 2026 -

Campagne médiatique pour les élections communales et législatives

Des orateurs du BR et FCBE absents aux opérations d’enregistrement de débats radiodiffusés




A travers un communiqué de presse en date de ce samedi 03 janvier 2026, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a présenté le point des opérations d’enregistrement des débats radiodiffusés entre les partis politiques en lice pour les élections communales et législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. Ce point révèle une absence des orateurs des partis Bloc républicain (BR), et de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) à ces opérations.

Conformément à la Décision N°25-082/HAAC du 09 décembre 2025 relative à l’organisation de la campagne électorale officielle, des opérations d’enregistrement des débats radiodiffusés entre les partis politiques en lice pour les élections communales et législatives du 11 janvier 2026 au Bénin ont été organisées ce samedi 03 janvier dans les 24 stations de radiodiffusion sonore désignées. Selon le point présenté par la HAAC au terme desdites opérations, les orateurs du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) ont été tous présents dans les studios des 24 stations de radiodiffusion sonore prévues. Par contre, pour le parti Bloc républicain comme la Force cauris pour un Bénin émergent, 17 orateurs étaient présents, contre 7 absents, correspondant à autant de stations de radiodiffusion sonore.
En conséquence de ces absences et conformément aux dispositions de la décision de la HAAC relative à l’organisation de la campagne électorale officielle, il n’a été procédé, dans les stations concernées, qu’à un entretien du journaliste avec l’unique représentant du parti présent, en l’occurrence, celui de l’UP-R, partout où les représentants des autres partis politiques étaient absents, renseigne la HAAC. Selon l’institution de régulation des médias au Bénin, nul ne devrait s’étonner que des entretiens soient diffusés en lieu et place des débats rendus impossibles, étant donné que la réglementation en a disposé ainsi.
Elle a précisé par la suite que ce « déséquilibre légal » dans la tenue des débats radiodiffusés résulte exclusivement des absences constatées et en a imputé l’entière responsabilité aux partis politiques dont les représentants ne se sont pas présentés aux lieux et aux heures prévus. La HAAC a par ailleurs réaffirmé son attachement au respect strict des textes en vigueur, à l’égalité entre les partis politiques et au bon déroulement de la campagne électorale.

F. A. A.

4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




