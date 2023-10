Des offrandes offertes au boa sacré de Duiguidirou

Des sacrifices ont été offerts au boa sacré apparu à Duiguidirou, un village sis dans la commune de Pèrèrè, département du Borgou.

Un bœuf blanc, un coq blanc et du lait frais ont été offerts en offrande, mardi 03 octobre 2023, au boa sacré apparu à Duiguidirou, un village sis dans la commune de Pèrèrè, département du Borgou.

Le reptile vénéré dans la région n’apparaît qu’à l’occasion des accouchements pour veiller sur le nouveau-né et sa mère. Mais il y a bien longtemps que le gros boa n’est plus apparu.

Selon la radio locale Su Tii Dera, les rituels ont été accomplis pour obtenir le retranchement du boa sacré.

Les sacrifices ont été acceptés puisque deux autres boas ont soudainement apparus lors des rituels, a précisé la même source.

