Des œuvres de 3 artistes exposées à l’Institut Français

Trois artistes béninois exposent leurs œuvres à l’Institut Français du Bénin, du 10 au 25 mars 2023. Ce sont des artistes soutenus par le ministre Jean-Claude Houssou et son épouse.

‘’Regard sur une collection privée’’ avec des œuvres de Eric Hêdiblè, Sébastien Boko, Wabi Dossou à l’Institut Français de Cotonou. Le vernissage a eu lieu ce jeudi 9 mars 2023. Les artistes sont accompagnés par Jean-Claude Houssou et son épouse. Selon le ministre Jean-Claude Houssou, les artistes peuvent se nourrir de leur art aujourd’hui au Bénin grâce à la dynamique insufflée par le président Patrice Talon dans le secteur culturel. Au-delà des constructions des infrastructures majeures pour l’art et la culture, indique-t-il, c’est aussi des programmes de détection des talents, pour faire en sorte que ce levier de développement fonctionne dans notre pays.

« Je voudrais vous dire quel attachement mon épouse et moi avons pour la culture et surtout la détection de talents », a affirmé le ministre. Le couple Houssou a découvert le potentiel des artistes Eric Hêdiblè, Sébastien Boko, Wabi Dossou depuis plusieurs années. A l’en croire, ce sont des artistes talentueux et ambitieux. Les artistes ont amélioré leurs œuvres au fil des ans. « Nous avons constaté également que notre pays regorge de talents qui ne cherchent qu’un petit coup de pouce pour éclore », a confié le ministre de l’Energie.

Pour l’Ambassadeur de France, Marc Vizy, « ce sont des œuvres d’art qui sont en synergie ».

« Pourquoi ont-ils choisi telle pièce ou telle autre... Ça aide aussi à découvrir la personnalité des collectionneurs », a-t-il affirmé. Le diplomate soutient que le ministre Jean-Claude Houssou et son épouse sont de véritables mécènes. Le diplomate a apprécié la démarche du couple Houssou qui s’inscrit dans la vision du gouvernement de Patrice Talon ; celle de faire de la culture, un véritable axe de développement.

Au nom des artistes, Sébastien Boko, sculpteur sur métal et sur bois a remercié le couple Houssou, l’Ambassadeur de France ainsi que l’Institut Français du Bénin pour tout leur accompagnement. Originaire d’Agonlin-Covè, il est aussi peintre. Ces œuvres magistrales évoquent, à travers les Egungun, la place des femmes dans les sociétés africaines. Il a reçu de nombreuses distinctions au niveau international.

L’artiste peintre Eric Hêdiblè est d’Abomey. Ses fresques s’inspirent des faits de société tels que la vie en famille, le destin, l’union, la femme au foyer etc. Le troisième artiste Wabi Dossou est aussi sculpteur sur bois. Il travaille depuis 2007 sur des créations relatives aux tresses et aux coiffures féminines, pour valoriser la beauté africaine. L’exposition ‘’Regard sur une collection privée’’ est ouverte au public jusqu’au 25 mars 2023.

Akpédjé Ayosso

11 mars 2023 par