Des œuvres contemporaines béninoises exposées à Rabat

Les œuvres de trente-quatre artistes béninois sont exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat jusqu’au 15 mai 2023. Le vernissage de l’exposition "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation" a eu lieu ce mardi 17 janvier 2023 en présence du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola et des autorités marocaines.

Ça y est. Les œuvres (sculpture, installation, art vidéo, dessin et autres) de trente-quatre artistes béninois sont exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat durant près de 4 mois. Il s’agit d’une centaine d’œuvres contemporaines. Les artistes proposent des « approches différentes et se manifestent à l’unisson pour montrer une créativité de leur identité commune ». Le parcours s’organise en trois temps ; Récurrence-Variations, Transition(s), Transgression- Hybridation. L’exposition est organisée par la Fondation Nationale des Musées (Fnm) et la galerie nationale du Bénin.

Le ministre béninois en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola accompagné du Directeur général de La Galerie Nationale José Pliya, et le ministre marocain en charge de la jeunesse et de la culture, Mohamed Mehdi Bensaid ainsi que le président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc , Mehdi Qotbi ont procédé au vernissage de l’exposition ce mardi 17 janvier 2023 à Rabat. Des commissaires à l’exposition et autres personnalités du monde culturel et artistique ont également pris part à l’événement.

Selon le ministre Jean-Michel Abimbola, cette exposition témoigne de la volonté commune de révéler le Bénin, son art et son patrimoine à l’international et consolide l’axe de coopération muséale et patrimoniale entre Cotonou et Rabat. Dans son message, il a également évoqué les projets en vue au Bénin notamment l’aménagement du Quartier Culturel et Créatif de Cotonou (QCCC), un lieu de concentration de l’activité artistique et culturelle qui abritera aussi le Musée d’Art Contemporain de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

Expo Art du Bénin - Des oeuvres d'art contemporain exposées au Maroc Après le succès de Cotonou, nous voici au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabbat au Maroc !@gouvbenin #mtca#art#maroc#benin#wasexohttps://t.co/IZwWG1mhhD via @YouTube — Ministère Tourisme, Culture et Arts - GouvBénin (@TourismeBenin_) January 17, 2023

