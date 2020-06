Des nouveautés sur Canal +

Canal + Bénin a annoncé ce lundi 8 juin 2020, des nouveautés sur ses chaînes. C’est le Directeur Général de la chaîne au Bénin, Jonathan Lett assisté de Afoussat Salifou Traoré, Directrice de la Communication et Tumba Kongolo, responsable marketing et réabonnement de Canal + Bénin qui a présenté à la presse les nouveautés qui rendent les programmes de Canal+ plus attractifs.

La toute première nouveauté est une série Canal+ originale qui est intitulé « Cacao ». Une série qui est réalisée par Alex Ogou. Une saga familiale qui allie drame et suspense. « Cacao c’est une série qui suscitera assez d’engouement », espère le Directeur Général de Canal+ Bénin, Jonathan Lett.

La série relate un affrontement impitoyable qui dévoile les rouages du monde méconnu du cacao dans le nord de la côte d’Ivoire. « C’est une série avec des aventures, des sentiments des relations… », a apprécié monsieur Lett.

Cette nouvelle série Canal+ originale de 10 épisodes démarre dès le lundi 15 juin, sur Canal + précise la bande annonce à raison de 2 épisodes par lundi.

Mais ce n’est pas tout, « Le mois de juin est exceptionnel en programmation », a souligné le responsable marketing et réabonnement de Canal + Bénin, Tumba Kongolo. « Après des mois de privation, que recommence la fièvre, la passion… Il est temps de retrouver ces talents incroyables... Ces sports qui nous font vibrer pour toujours… Enfin la Liga revient à partir du 11 juin sur Canal+ », indique la bande annonce qui signale le retour du championnat espagnol de football.

« Vous l’avez compris, le 11 juin la ligue espagnole de football reprend du service sur les bouquets Canal+ », précise monsieur Kongolo. Il a également annoncé la reprise sur les chaînes Canal+ du championnat anglais qui reprend le 17 juin.

Pour en savoir plus, il conseille à tous et surtout aux passionnés du sport de se réabonner sur les bouquets Canal+ pour vivre la passion du sport.

Pour lui, il n’y a pas que les footballeurs qui reprennent mais aussi les experts « ‘’la Team’’, vos experts préférés sont de retour pour s’affronter, mais cette fois-ci en équipe. Questions, débats, analyses de l’actualité. ‘’La Team’’ c’est votre nouveau rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte, du lundi au vendredi à 20 heures sur Canal+ sport », signale la bande annonce de l’événement.

En dehors des sports, il y a d’autres nouveautés sur les chaînes Canal+. « Les bouquets Canal+ se sont enrichis pendant les semaines passées. Nous avons plus de quinze nouvelles chaînes qui ont rejoint nos antennes. Vous en avez dans différentes catégories », a informé madame Afoussat Salifou Traoré, Directrice de la Communication de Canal+ Bénin. Des chaînes de divertissement aux chaînes nationales, en tout c’est plus de vingt nouvelles chaînes, et toujours au même prix a précisé la bande annonce.

« Au nombre de toutes les chaînes qui rejoignent les bouquets Canal+, nous accueillons le retour de Mangas sur le canal 63, la chaîne Crime District pour faire plaisir à tous les amateurs de fait divers, Love Nature, de même que AB1 qui diffuse beaucoup de classiques et bien d’autres chaînes … », a fait savoir la Directrice de la Communication de Canal+ Bénin.

Il est important de rappeler que pour profiter de ces évolutions il faut démarrer le décodeur et accepter la remémorisation des chaînes lors de son allumage.

M. H.

8 juin 2020 par