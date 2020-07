La liste des surveillants de salle est rendue publique depuis quelques jours dans le cadre du déroulement des épreuves du Brevet d’étude du premier cycle (Bepc). Dans le département du Mono, cette liste est dénoncée par des organisations syndicales qui y voient la présence des ’’non enseignants’’. Prévue et fixée par note de service, la surveillance des examens de fin d’année dans le primaire et le secondaire n’est pas un oasis tranquille depuis quelques années.

En effet, c’est la note de service N°716 du 09 mars 2020* qui fixe les conditions de participations aux commissions de surveillance, de correction et d’EPS au titre de l’année 2020. Statuant sur les critères de désignation des membres de la commission surveillance, la note de service stipule que ne peut être considéré comme surveillant de salle, « tout enseignant ou agent administratif des établissements privés ou publics remplissant les conditions… ».

Mais sur la liste définitive publiée par le ministre en charge des enseignants secondaires, Kakpo Mahugnon, il est apparu des personnes n’exerçant pas la fonction enseignante et ne travaillant pas dans un établissement public ou privé.

C’est le cas selon la coordination syndicale départementale du Mono où au dans le centre de CEG1 Agamè, le surveillant Ferdinant Vodonnou est un étudiant contrairement aux dispositions de la note de service. Dans le centre de composition du CEG Athiémé, le surveillant de salle Marius Amadjezo n’est ni enseignant ni administratif d’établissement privé ou public. Dans le centre Adrien Dégbey de Sè, le surveillant de salle, Prospère Dansou est non enseignant. Dans le centre de composition de CEG 1 Doutou, un agent du centre de promotion sociale de Houéyogbé du nom de Marcel Gadagbé va officier alors que des enseignants ont espéré en vain se retrouver dans cette position. Dans le centre de composition du CEG BOPA, Yao Léon ODI et Clément DJANMAN sont indexés comme des étudiants. Et la liste est longue…

Par ailleurs, l’on retrouve aisément des noms des enseignants du primaire sur la liste. Si à priori ceci n’est pas proscrit, il est de coutume que les enseignants du primaire ne surveillent pas les épreuves du secondaire et vis versa.

Les enseignants de la coordination syndicale départementale du Mono ont sollicité et obtenu les vendredi 10 et samedi 11 juillet 2020 une série d’audience auprès du directeur départemental en charge des enseignements secondaires du Mono, Mathieu Ayessi afin de corriger cet état de chose qu’ils qualifient d’anormal. Les rencontres ont lieu à la direction départementale en charge des enseignements secondaires.

Pour ces derniers, les enseignants qui ont tenu des classes méritent mieux d’être retenus comme surveillants de salle en lieu et place des transfuges. Ils réclament que cet état de chose soit corrigé pour que les méritants entrent dans les rangs.

Du côté des autorités, on tente de rassurer sans une démarche d’ouverture et d’explication. Joint par téléphone, le directeur départemental en charge de l’enseignement secondaire rassure que le sujet n’est pas négligé par les autorités au sommet. Il promet de maintenir le dialogue avec les enseignants pour que cet état de chose soit bien géré.

Cokou Romain AHLINVI

