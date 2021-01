Des nominations en Conseil des ministres ce 20 janvier 2021

Les nominations suivantes ont été prononcées dans les ministères ci- après, sur propositions des Ministres :

Ministère de la Justice et de la Législation

Directeur de l’Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la Justice

Monsieur Maxime S. GOUSSANOU



Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeurs départementaux comme ci-après :

Atacora/Donga

Monsieur Jacques SAMBIENI

Atlantique/Littoral

Monsieur Kossi SEDOHOUN

Borgou/Alibori

Monsieur Saliou Babliba KODA

Mono/Couffo

Monsieur Roger DONOU

Ouémé/Plateau

Monsieur André OKOUNDE

Zou/Collines

Monsieur Séraphin ZOGO

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directeur de cabinet

Monsieur Dossa AGUEMON

Directeur de la Programmation et de la Prospective

Monsieur Marius Mahussi SODJONOU AÏNA

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

Chargé de Mission à la préfecture de Natitingou

Monsieur Mouhamed BAWA CISSE



Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Directeur de cabinet

Monsieur Garba AYOUBA

Directeur général de l’Ecole des métiers du Numérique

Monsieur Issiakou SOULEYMANE

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Zakariatou ABOUDOU MAMAM

Ministère des Infrastructures et des Transports

Directeur général de la Société des Infrastructures routières du Bénin (SIRB SA)

Monsieur Serge AHOUANDOGBO

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Conseiller technique Juridique

Madame Eurydice ADJOVI

Conseiller technique à l’Artisanat

Monsieur Marcel Bonaventure Bio Yarou OROU FICO.

