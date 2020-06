Des nominations dans 03 directions départementales

Par décret pris le 02 juin 2020, le ministre des enseignements secondaire et technique et de la formation professionnelle Mahougnon Kakpo a nommé par intérim des chefs services examen et concours et des chefs services administratifs dans trois directions départementales. Ils sont nommés en attendant l’avis du Conseil National de l’Education.

Chefs services examens et concours

DDESTFP Collines : Sessinou Pierre Dohounzo

DDESTFP Couffo : Coffi Patrick Yevi

Chefs services de l’administration et des finances

DDESTFP Collines : Coffi Bienvenu Lougoui

Chefs services de l’administration de la direction départementale

DDESTFP Ouémé : Stéphanie Kèmi Madwidge Atta.

