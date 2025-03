Des morts et des policiers blessés à Malanville

Une fourgonnette de l’Agence pénitentiaire du Bénin (APB) est entrée en collision avec un autre véhicule ce mercredi 12 mars 2025 à Guéné. Le véhicule revenait d’une audience avec des détenus au tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville.

Accident mortel ce mercredi 12 mars 2025 à Guéné, localité située dans la commune de Malanville, département de l’Alibori. Une fourgonnette de l’Agence pénitentiaire du Bénin transportant des détenus est entrée en collision avec un autre véhicule. Le drame est survenu lors du trajet retour du véhicule de l’APB après une audience au tribunal de Malanville.

Les occupants du véhicule particulier sont tous morts et trois policiers se trouvant dans la fourgonnette sont grièvement blessés, et transportés à l’hôpital de zone de Kandi, selon Le Potentiel.

Les causes réelles de l’accident restent à déterminer. Elles pourraient être liées à un excès de vitesse ou une mauvaise manoeuvre.

F. A. A.

13 mars 2025 par