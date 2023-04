Des morts et des blessés à Tori-Bossito dimanche de Pâques

Deux personnes ont perdu la vie dimanche 09 avril 2023 à Toi Bossito, dans le département de l’Atlantique. Le drame est survenu des suites d’un accident de circulation qui a également fait plusieurs blessés.

Des morts et des blessés ce dimanche 09 avril, jour de la fête de Pâques à Tori Bossito.

Un véhicule de marque Toyota a perdu le contrôle et s’est renversé sur la voie de Tori-Houngbagba. Le bilan selon les témoins, fait 02 morts. 04 autres blessés ont été enregistrés et conduits à l’hôpital pour des soins. Le conducteur du véhicule après le drame a pris la clé des champs.

Alertés, les éléments de la police républicaine se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage.

F. A. A.

11 avril 2023 par ,