Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains

Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains retrouvés derrière la morgue du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM), pourraient écoper d’une peine de 8 ans de prison. Le ministère public a fait ses réquisitions lors d’une audience ce jeudi 22 janvier 2026.

Les agents de la morgue du CNHU poursuivis dans le dossier relatif aux ossements humains retrouvés derrière la morgue de l’hôpital de référence seront bientôt fixés sur leur sort. Au nombre de 07, ils ont comparu devant la juridiction spéciale ce jeudi 22 janvier 2026, pour des faits « d’abus de fonction et de complicité d’abus de fonction ».

A la barre, les mis en cause n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Tous ont plaidé non coupable.

Le ministère requiert contre les ‘’morguiers’’ et leurs complices, une peine de 8 ans de prison. Selon le magistrat, des conversations retrouvées dans leurs téléphones portables prouvent qu’ils participent à des trafics d’organes humains. Il a évoqué notamment des trafics de cerveaux humains, de crânes humains, d’ongles humains, d’eaux de bains de morts et autres prélèvements sur des cadavres déposés à la morgue du CNHU. Ces faits selon lui, relèvent d’une extrême gravité.

Le magistrat a alors demandé à la Cour de condamner ces 05 accusés à 08 ans de prison ferme, et une amende de 04 millions de francs CFA.

Deux autres accusés bénéficient de la relaxe au bénéfice de doute. Le dossier est renvoyé au 5 février prochain.

Le dossier des ossements humains au CNHU a éclaté en février 2025. Un agent d’entretien commis pour le sarclage d’un domaine situé derrière la morgue de l’hôpital a fait la découverte macabre et alerté aussitôt les responsables. L’enquête ouverte a conduit à l’interpellation de plusieurs personnes dont des agents de la morgue.

F. A. A.

23 janvier 2026 par , ,