vendredi, 23 janvier 2026 -

24289 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

CNHU

Des ‘’morguiers’’ risquent 08 ans de prison pour trafic d’organes humains




Cinq (05) personnes poursuivies dans le dossier des ossements humains retrouvés derrière la morgue du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM), pourraient écoper d’une peine de 8 ans de prison. Le ministère public a fait ses réquisitions lors d’une audience ce jeudi 22 janvier 2026.

Les agents de la morgue du CNHU poursuivis dans le dossier relatif aux ossements humains retrouvés derrière la morgue de l’hôpital de référence seront bientôt fixés sur leur sort. Au nombre de 07, ils ont comparu devant la juridiction spéciale ce jeudi 22 janvier 2026, pour des faits « d’abus de fonction et de complicité d’abus de fonction ».
A la barre, les mis en cause n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Tous ont plaidé non coupable.
Le ministère requiert contre les ‘’morguiers’’ et leurs complices, une peine de 8 ans de prison. Selon le magistrat, des conversations retrouvées dans leurs téléphones portables prouvent qu’ils participent à des trafics d’organes humains. Il a évoqué notamment des trafics de cerveaux humains, de crânes humains, d’ongles humains, d’eaux de bains de morts et autres prélèvements sur des cadavres déposés à la morgue du CNHU. Ces faits selon lui, relèvent d’une extrême gravité.
Le magistrat a alors demandé à la Cour de condamner ces 05 accusés à 08 ans de prison ferme, et une amende de 04 millions de francs CFA.
Deux autres accusés bénéficient de la relaxe au bénéfice de doute. Le dossier est renvoyé au 5 février prochain.
Le dossier des ossements humains au CNHU a éclaté en février 2025. Un agent d’entretien commis pour le sarclage d’un domaine situé derrière la morgue de l’hôpital a fait la découverte macabre et alerté aussitôt les responsables. L’enquête ouverte a conduit à l’interpellation de plusieurs personnes dont des agents de la morgue.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




Théophile N’Dah, ex ministre de l’intérieur est décédé


23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration (…)
Lire la suite

Un bâtiment ravagé, d’importants dégâts matériels enregistrés


21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’un des bâtiments du Centre hospitalier universitaire départemental (…)
Lire la suite

Un camion de coton renversé sur l’axe Kalalé-Nikki


18 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un camion transportant plusieurs tonnes de coton s’est renversé, (…)
Lire la suite

Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
Lire la suite

Un blessé grave dans un accident sur la Route des pêches


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un camion benne s’est renversé ce samedi 03 janvier 2026, sur la route (…)
Lire la suite

Un père de famille décède dans un accident ce 1er janvier


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un père de famille a perdu la vie dans un accident de la circulation ce (…)
Lire la suite

Un présumé recruteur de serveuses de bar arrêté pour escroquerie


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mardi 30 décembre 2025, les éléments du commissariat de Godomey, (…)
Lire la suite

Près de 4 milliards F de transferts effectués grâce au programme “GBESSOKÊ”


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
Lire la suite

Deux jeunes élèves béninois lauréats du Grand Prix du Récit Francophone


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’AVF – Association pour la Valorisation de la Francophonie annonce (…)
Lire la suite

Venu récupérer sa moto après un vol, un homme est arrêté


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat (…)
Lire la suite

Pas de pétards en période de fêtes, la Police prévient


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période (…)
Lire la suite

VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le (…)
Lire la suite

Le cinquantenaire de la retraite nationale de décembre célébré à Sékou


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La retraite nationale de décembre de l’Église Biblique de la Vie (…)
Lire la suite

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC reçoit les hommages de la Nation


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
Lire la suite

Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
Lire la suite

Annonce de décès


25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
ANNONCE DE DÉCÈS La collectivité ADJAHOSSOU de Savalou Les (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires