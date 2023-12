Des missions de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de lycées

Des missions de maîtrise d’œuvre complète seront réalisées dans le cadre des projets de réhabilitation de lycées techniques agricoles, de lycées techniques professionnels et de construction du Lycée technique du Tourisme, Hôtellerie et Restauration d’Akassato ainsi que du Lycée de Jeunes Filles d’Abomey. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres, ce mercredi 20 décembre 2023.

Le gouvernement béninois a attribué la première vague de projets à des cabinets pour la maîtrise d’œuvre partielle de 21 nouveaux lycées techniques agricoles, de 6 écoles de métiers, de 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures. Le présent lot d’établissements prend en compte le reste des sites identifiés. « Il s’agit de ceux de 9 anciens lycées techniques agricoles, 15 anciens lycées techniques professionnels et ceux destinés à la construction du Lycée technique du Tourisme, Hôtellerie et Restauration d’Akassato ainsi que du Lycée de Jeunes Filles d’Abomey », informe le Conseil des ministres.

La même source précise que « les cabinets retenus auront pour missions de conduire toutes les prestations de la maîtrise d’œuvre complète, notamment l’état des lieux, les investigations sur les infrastructures existantes au niveau des anciens lycées et l’élaboration ». Ils seront aussi chargés de « la programmation architecturale et la production de l’esquisse-type de chaque lycée et école, la réalisation des études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé ». Les cabinets doivent aussi exécuter d’autres types de prestations devant conduire à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises. « Ils devront par la suite assister l’autorité contractante, notamment dans la passation des marchés, la surveillance et le contrôle des travaux », ajoute le Conseil des ministres.

A.A.A

20 décembre 2023 par