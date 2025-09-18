Des missions de formation pour les militaires béninois au Dakota du Nord

De nouvelles missions de formation seront organisées au profit des militaires béninois en 2026 dans le Dakota du Nord aux Etats-Unis. L’annonce a été faite par le Colonel Faïzou GOMINA, lors de la visite du Général de Brigade, Mitchell JOHNSON, Commandant la Garde nationale de l’État du Dakota du Nord, mardi 16 septembre 2025, à la caserne militaire de Dessa dans la commune d’Allada.

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Bénin et les Etats-Unis, les stages de perfectionnement organisés pour les militaires béninois dans le Dakota du Nord vont se poursuivre en 2026. De nouvelles missions seront organisées en vue du renforcement de leur capacité pour faire face aux défis sécurités actuels. L’annonce a été faite lors de la visite du Général de Brigade, Mitchell JOHNSON, dans la caserne militaire de Dessa mardi 16 septembre dernier.

Au cours de cette visite, les échanges entre Mitchell JOHNSON, Faïzou GOMINA et les membres des deux délégations ont porté sur la formation militaire, la lutte contre les engins explosifs improvisés et l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles.

Cette visite a été l’occasion pour les deux armées de réitérer leur engagement à œuvrer ensemble dans un cadre de partenariat renforcé, illustrant ainsi l’excellence des relations militaires entre le Bénin et les États-Unis d’Amérique.

Le Général Mitchell JOHNSON s’est réjoui de cette visite qui lui a permis d’admirer les infrastructures modernes mises à la disposition des militaires béninois. Il a exprimé sa fierté de voir le Bénin figurer parmi les pays inclus dans le programme de partenariat d’État de la Garde nationale du Dakota du Nord.

F. A. A.

18 septembre 2025 par ,