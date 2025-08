Des ministres ghanéens visitent la GDIZ

Une délégation ministérielle venue du Ghana a visité la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), mardi 05 août 2025.

En visite d’immersion à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), des ministres du Ghana ont été accueillis, mardi 05 juillet 2025, par le Directeur général de la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), Létondji Beheton.

La délégation est donduite par l’Honorable Julius Debrah, Directeur de Cabinet du Président de la République du Ghana. Elle est composée de l’Honorable Muntaka Mubarak, Ministre de l’Intérieur du Ghana ; l’Honorable Mme Elizabeth Ofosu-Adjare, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture ; ainsi que M. Brogya Genfi, Vice-Ministre de la Défense.

Faisaient également partie de la délégation : M. Curage Kweku Makafui Nunekpeku, Directeur Général de TDC Ghana ; M. Simon Madjie, Directeur Général du Ghana Investment Promotion Council ; ainsi que des représentants de l’initiative "24 Hour Economy".

Les hôtes du Bénin ont suivi une présentation détaillée de la GDIZ, un projet phare du gouvernement béninois lancé en 2020, en partenariat avec le groupe ARISE IIP.

Les visiteurs ont ensuite découvert les administrations publiques intégrées dans la zone. La délégation a visité enfin les usines des secteurs du textile, de la filature, de la céramique et de la transformation de la noix de cajou. Les hôtes du Bénin ont notamment découvert les lignes de production de vêtements destinés à des marques européennes et américaines, ainsi que la fabrication de maillots commandés par la FIFA pour la prochaine Coupe du monde.

« Très impressionnés » par le fleuron de l’industrie béninoise

La visite a marqué les esprits, comme l’a souligné Muntaka Mubarak, ministre ghanéen de l’Intérieur. « Nous sommes très heureux d’être ici au Bénin. Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu. Tout cela a été réalisé en moins de 4 ans. Nous avons vu beaucoup de jeunes employés, des machines modernes. Nous sommes venus car ARISE veut développer un projet similaire chez nous. Ce que nous avons vu ici est très encourageant ».

La GDIZ s’inscrit dans l’ambition du Bénin de ne plus exporter ses matières premières brutes, mais de les transformer sur place pour créer de la valeur ajoutée, des emplois, et de la croissance. La zone attire de nombreux investisseurs et inspire plusieurs pays.

M. M.

6 août 2025 par ,