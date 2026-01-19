Des ministres font leur entrée au Parlement

Des membres du gouvernement ont été élus députés au terme des élections législatives du 11 janvier 2026. Au nombre de 04, 03 d’entre eux ont été élus sur la liste du parti Bloc républicain (BR), et un autre sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), la plus grande formation politique de la mouvance présidentielle.

Comme en 2023, plusieurs membres du gouvernement ont été élus députés au terme des élections législatives de janvier 2026. Il s’agit de Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de l’action gouvernementale ; de Eléonore Yayi Ladékan, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; et de Shadiya Assouman, ministre de l’industrie et du commerce. Candidats sur la liste du Bloc républicain à ces élections, ils ont validé leur ticket pour l’Assemblée nationale, 10e législature.

Au niveau du parti Union progressiste le renouveau, seul Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts, est élu.

Dans un contexte marqué par l’élection imminente d’un nouveau président de la République, la seule question que l’on se pose est de savoir s’ils vont siéger au Parlement ou rester au gouvernement.

F. A. A.

19 janvier 2026 par ,