Des ministres convoqués au parlement Jeudi

Les députés à l’Assemblée nationale, 9è législature, seront en séance plénière jeudi 09 novembre 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Des ministres ou leurs représentants sont attendus au parlement à cette occasion.

L’examen de 4 questions est au programme de la séance plénière à laquelle le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a convoqué les députés, jeudi 09 novembre 2023. A cette séance prévue pour démarrer à 10 heures, il sera question de l’ « examen de la question d’actualité relative au licenciement de plus de 200 agents à la Société Sucrière de Savè ; examen de la question orale avec débat relative à la nomination de Monsieur Pascal Nyamulinda au poste de Directeur Général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Dans l’après-midi à partir de 14 heures, la séance plénière sera consacrée à l’ « examen de la question orale avec débat relative à la gestion des cantines scolaires » et à « l’examen de la question orale avec débat relative à l’accès universel à l’eau potable », selon le programme.

Selon l’organisation et le fonctionnement du parlement, le Ministre compétent est appelé à répondre aux questions orales avec débat. Ainsi, le ministre de l’eau et des mines ; le ministre des enseignements maternel et primaire, entre autres, sont attendus à la séance plénière de l’Assemblée nationale prévue pour le jeudi 09 novembre 2023.

M. M.

6 novembre 2023 par