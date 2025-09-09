mardi, 9 septembre 2025 -

TCE 2025 à Lomé

Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !




La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque mercredi d’octobre à 14h, jouez au Loto Star avec seulement 500 francs CFA minimum... et tentez votre chance au tirage spécial de la TCE prévu pour le 28 novembre 2025 à Lomé !

En effet, pour le 2ème Tirage de chaque mercredi (les 8, 15, 22 et 29 octobre 2025), 10 numéros gagnants seront tirés !

👉 Le premier numéro de chaque mercredi décrochera son ticket pour le Grand Tirage du 28 novembre à Lomé… et peut gagner jusqu’à 20 millions de francs CFA, avec en prime une semaine dans un hôtel de luxe et une randonnée touristique inoubliable à Lomé au Togo !

Et ce n’est pas tout : les 9 autres numéros gagnent chaque mercredi des lots intermédiaires entre 100.000 et 500.000 francs CFA chacun !

Attention Attention !
N’oubliez pas : donnez toujours votre numéro de téléphone au vendeur lors de votre mise dans les points de vente physiques.

Alors, n’attendez plus !
Avec seulement 500f, chaque ticket devient une véritable clé d’opportunité, pouvant ouvrir la voie à des gains exceptionnel allant jusqu’à 20.000.000 FCFA.
Ensemble, faisons de la TCE 2025 une édition mémorable, où la chance partagée se transforme en gagnants concrets.

Jouez au Loto Star de la LNB-S.A. et vibrez au rythme de la Tranche Commune Entente 2025 !

La Loterie Nationale du Bénin, là où le jeu devient victoire !
Source : LNB

9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les (…)
Lire la suite

Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah prête serment ce 1er septembre


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar


27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (…)
Lire la suite

Soufiyanou Imorou succède à Germaine Compaore après une AG à Cotonou


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de métiers de l’artisanat du Bénin, (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite

RoW, 1ère carte régionale prépayée émis par un Trésor Public dans l’Uemoa


16 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) et le (…)
Lire la suite

Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a (…)
Lire la suite

Le Trésor public accélère la transformation digitale avec la carte RoW


12 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTCP) a (…)
Lire la suite

UBA annonce une expansion stratégique sur des marchés clés à travers (…)


11 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les cadres supérieurs du Groupe UBA ont récemment conclu la revue (…)
Lire la suite

Liste des 172 agents recrutés pour le MEF


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats du concours de recrutement de cent soixante-douze (…)
Lire la suite

La PRMP d’Aplahoué suspendue


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au cours d’une adjudication de Bons assimilables du trésor (BAT) à 91 (…)
Lire la suite




