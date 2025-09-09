Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !

La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque mercredi d’octobre à 14h, jouez au Loto Star avec seulement 500 francs CFA minimum... et tentez votre chance au tirage spécial de la TCE prévu pour le 28 novembre 2025 à Lomé !

En effet, pour le 2ème Tirage de chaque mercredi (les 8, 15, 22 et 29 octobre 2025), 10 numéros gagnants seront tirés !

👉 Le premier numéro de chaque mercredi décrochera son ticket pour le Grand Tirage du 28 novembre à Lomé… et peut gagner jusqu’à 20 millions de francs CFA, avec en prime une semaine dans un hôtel de luxe et une randonnée touristique inoubliable à Lomé au Togo !

Et ce n’est pas tout : les 9 autres numéros gagnent chaque mercredi des lots intermédiaires entre 100.000 et 500.000 francs CFA chacun !

Attention Attention !

N’oubliez pas : donnez toujours votre numéro de téléphone au vendeur lors de votre mise dans les points de vente physiques.

Alors, n’attendez plus !

Avec seulement 500f, chaque ticket devient une véritable clé d’opportunité, pouvant ouvrir la voie à des gains exceptionnel allant jusqu’à 20.000.000 FCFA.

Ensemble, faisons de la TCE 2025 une édition mémorable, où la chance partagée se transforme en gagnants concrets.

Jouez au Loto Star de la LNB-S.A. et vibrez au rythme de la Tranche Commune Entente 2025 !

La Loterie Nationale du Bénin, là où le jeu devient victoire !

Source : LNB

