Politique au Bénin

Des militants LD se retirent de la course pour les élections générales de 2026




Après la présidentielle d’avril 2026, le parti Les Démocrates pourrait ne pas participer aux élections communales et municipales du 11 janvier 2026. Des candidats LD à ces élections à Missérété, dans la 19e circonscription électorale, ont saisi la Commission électorale nationale autonome (CENA), et le président du parti aux fins de retirer leurs dossiers. Ils expliquent leur position par « des raisons de conviction, de cohérence et de repositionnement personnel. « Elle s’inscrit dans une dynamique de clarification politique et de fidélité à nos principes », ont-ils écrit. Cette décision selon la correspondance , s’inscrit également dans « une dynamique de clarification politique et de fidélité à nos principes ». Les signataires de la note ont exhorté l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin et leur président, à « bien vouloir prendre acte de ce retrait collectif et de procéder, conformément aux dispositions en vigueur, à la radiation de nos candidatures de la liste du parti Les Démocrates ».

Lire la correspondance

République du Bénin

À Monsieur le Président du Parti Les Démocrates
À Monsieur le Président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA)

Objet : Retrait collectif de dossiers de candidature

Messieurs,
Nous, soussignés, candidats engagés dans le processus électoral sous la bannière du Parti Les Démocrates, vous informons par la présente de notre décision collective de procéder au retrait de nos dossiers de candidature.
Cette démarche, assumée en toute responsabilité, traduit notre volonté de nous désengager du processus en cours au sein du parti Les Démocrates, pour des raisons de conviction, de cohérence et de repositionnement personnel. Elle s’inscrit dans une dynamique de clarification politique et de fidélité à nos principes.
Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de ce retrait collectif et de procéder, conformément aux dispositions en vigueur, à la radiation de nos candidatures de la liste du parti Les Démocrates.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Fait à MISSÉRÉTÉ, le 31/10/25

Les soussignés :
Zounon Akpedje Arsène Christel
Daton Akle Bernard
Moukodim Raimi
Dansou Benoit
Akotegnon David
Djossou sagbo Barthélemy
Dognon Bernadin
Montcho Mathias
Agossou Anne
Assogba joseph
Tiya Wintayo

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




