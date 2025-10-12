Des militants LD approuvent la candidature de Me Renaud Agbodjo

Annoncé via les réseaux sociaux comme étant le choix du président Boni Yayi à la présidentielle de 2026 pour le compte du parti Les Démocrates, la candidature de Me Renaud Agbodjo a suscité quelques contestations dans l’opinion publique. Ce qui n’est pas de l’avis des militants du parti interrogés par votre média.

Les militants LD soutiennent le choix de Me Renaud Agbodjo comme porte-flambeau du parti à la présidentielle de 2026.

Pour Inoussa Gado « Renaud Agbodjo est un avocat de renom. Il est connu pour son engagement en faveur des droits de l’homme et sa défense de figures politiques de l’opposition prouvent son engagement et sa fidélité au parti. Son militantisme ne souffre d’aucune crédibilité »

Ajoke Illassa va dans le même sens. « Le candidat a défendu plusieurs personnalités politiques, notamment Reckya Madougou et Thomas Boni Yayi. Il fut Président de l’Union des Jeunes Avocats du Bénin (Ujab) de 2022 à 2025, il est engagé pour le combat politique et l’enracinement de l’état de droit dans notre pays. C’est un combattant de première heure qu’il faut encourager ».

Bien qu’appartenant à la même aire géographique ou socio-culturelle que le président Boni Yayi, Me Renaud Agbodjo mène des combats d’envergure nationale. C’est le choix du parti, nous le respectons. » déclare Roxane Gbovidemlan.

Pour d’autres militants , Me Renaud Agbodjo est un candidat jeune qui répond à tous les critères définis par le parti. Il fait l’unanimité au sein de la jeunesse. Une fois élu, Il saura combler les attentes de nos populations.

12 octobre 2025 par