Des mesures renforcées pour les 2300 pèlerins du Bénin ‎

‎Le Bénin a lancé officiellement l’édition 2026 du Hadj. La cérémonie a eu lieu le vendredi 31 octobre 2025 à Cotonou, sous la présidence du Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, président du COS Hadj.‎

‎Plusieurs innovations sont introduites pour les pèlerins du Bénin au Hadj 2026. Le Numéro Personnel d’Identification devient obligatoire avant l’accès à la plateforme e-Hadj. Chaque pèlerin pourra désormais s’inscrire lui-même. Les paiements se font via une société agréée. Les inscriptions familiales sont possibles.

‎Le séjour sera ramené à 20 jours. Les encadreurs signent un cahier des charges. Leur prise en charge passe sous l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO).

‎Les acquis de 2025 sont maintenus. L’hébergement sera fait dans des hôtels situés à moins de 3 km du Haram à La Mecque et à Médine. « Les Béninois seront hébergés dans la zone 4 et bénéficieront des services de catégorie B », a indiqué le Ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari Bakari. Les pèlerins seront logés 4 personnes par chambre.

‎La restauration évolue aussi pour ce Hadj 2025. Une cuisine exclusivement béninoise sera installée avec des menus adaptés.

‎Pour le voyage, chaque pèlerin aura deux valises de 23 kg aux couleurs du Bénin et une pochette administrative.

‎Le coût du Hadj ne change pas : 3.600.000 FCFA standard. L’État maintient une subvention exceptionnelle de 370 millions FCFA. « Ce geste témoigne de la sollicitude du Chef de l’État » , a déclaré le Ministre.

‎M. M.

‎

2 novembre 2025 par ,