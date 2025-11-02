Des mesures renforcées pour les 2300 pèlerins du Bénin ‎

952 visites en ce moment
Le Bénin a lancé officiellement l’édition 2026 du Hadj. La cérémonie a eu lieu le vendredi 31 octobre 2025 à Cotonou, sous la présidence du Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, président du COS Hadj.
Plusieurs innovations sont introduites pour les pèlerins du Bénin au Hadj 2026. Le Numéro Personnel d’Identification devient obligatoire avant l’accès à la plateforme e-Hadj. Chaque pèlerin pourra désormais s’inscrire lui-même. Les paiements se font via une société agréée. Les inscriptions familiales sont possibles.
Le séjour sera ramené à 20 jours. Les encadreurs signent un cahier des charges. Leur prise en charge passe sous l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO).
Les acquis de 2025 sont maintenus. L’hébergement sera fait dans des hôtels situés à moins de 3 km du Haram à La Mecque et à Médine. « Les Béninois seront hébergés dans la zone 4 et bénéficieront des services de catégorie B », a indiqué le Ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari Bakari. Les pèlerins seront logés 4 personnes par chambre.
La restauration évolue aussi pour ce Hadj 2025. Une cuisine exclusivement béninoise sera installée avec des menus adaptés.
Pour le voyage, chaque pèlerin aura deux valises de 23 kg aux couleurs du Bénin et une pochette administrative.
Le coût du Hadj ne change pas : 3.600.000 FCFA standard. L’État maintient une subvention exceptionnelle de 370 millions FCFA. « Ce geste témoigne de la sollicitude du Chef de l’État » , a déclaré le Ministre.
