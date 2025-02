Des mesures incitatives au profit des médecins spécialistes et généralistes

Des mesures incitatives au profit des praticiens spécialistes, médecins spécialistes et médecins généralistes. Elles ont été annoncées ce mercredi 26 février 2025 à l’issue du Conseil des ministres.

Le recrutement d’agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées appartenant quasi exclusivement aux corps des personnels médical et paramédical est actuellement en cours. Selon le Conseil des ministres « des communes ont besoin d’être mieux couvertes en personnels de santé ».

Dans le but de favoriser le maintien au poste des intéressés, le gouvernement a prévu des mesures incitatives telles qu’une prime d’engagement au service public et à la carrière hospitalière et une indemnité de zone d’exercice aux praticiens spécialistes, aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes.

Le gouvernement béninois fait des efforts en mettant des agents qualifiés à la disposition des formations sanitaires, aux fins de délivrer des prestations appropriées aux populations. Au terme du recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l’État organisé en 2021 pour le compte du ministère de la Santé, 1331 agents ont pris service et sont restés à leurs postes de travail soit 83% de l’effectif attendu.

