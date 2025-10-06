Des membres d’une famille projetés d’un véhicule à IITA carrefour

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 5 octobre 2025, peu après le carrefour IITA, à Abomey-Calavi. Les victimes au nombre de 4, ont été projetés hors du véhicule les transportant sous la forte pluie qui s’est abattue sur la ville.

Un véhicule en provenance de Cotonou dérape à IITAA carrefour, et finit sa course sur le trottoir. Le drame a lieu dimanche 5 octobre 2025. A bord du véhicule accidenté, se trouvaient 4 personnes. Il s’agit selon les témoins, des membres d’une famille. Sous le choc, ils ont été tous projetés hors du véhicule. Le père, selon les témoins, a été grièvement blessé et conduit à l’hôpital.

La circulation entre temps perturbée par ce drame survenu au niveau du parc automobile, a été rétabli par la Police. Les causes réelles de l’accident restent à déterminer.

