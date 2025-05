Plusieurs personnes condamnées pour inhumation illégale à domicile

Pour avoir tenté d’inhumer un parent à domicile sans autorisation préalable, 6 membres d’une famille ont été condamnés ce vendredi 23 mai 2025, par le tribunal d’Abomey-Calavi.

Faute d’autorisation préalable, la police a empêché il y a quelques jours, un enterrement à domicile Abomey-Calavi. Dans cette commune du département de l’Atlantique, six membres d’une famille ont tenté d’inhumer un parent dans leur domicile sans informer les autorités compétentes. La police s’est dépêchée sur les lieux pour empêcher l’inhumation.

Arrivée sur les lieux, les hommes en uniforme disent avoir été accueillis avec des propos virulents à leur encontre.

A la barre, les prévenus ont reconnu les faits d’inhumation illégale à domicile, mais nient toute hostilité à l’égard de la police. Mais une vidéo de la scène, montrant des propos virulents à l’endroit des policiers les confond.

Le ministère public avait requis contre les accusés, une peine de six mois de prison assortie de sursis. Le juge dans son verdict, condamne les prévenus à une peine de trois mois de prison avec sursis, et une amende de 100 000 francs CFA chacun.

